La ex dirigente socialista Bea Talegón dice que el agresor de Cake Minuesa es un “simpatizante de VOX”

La ex socialista Beatriz Talegón asegura que la agresión a Cake Minuesa el pasado 21-D fue un montaje y que el agresor era un militate de VOX que quería reventar las protestas "pacíficas" de los CDR.

Bea Talegón ha defendido que las imágenes de la agresión al reportero Cake Minuesa, al que le provocaron una fractura nasal, fueron un montaje. Ahora, añade un dato más a esta teoría. Talegón aseguró en un programa de TV3 que el encapuchado que tumbó a Cake de un puñetazo es “presuntamente” un simpatizante de VOX.

Cake Minuesa se desplazó el pasado 21-D a Barcelona para cubrir para Intereconomía el Consejo de Ministros que Pedro Sánchez trasladó a la Ciudad Condal para tener un gesto con el Govern independentista. Mientras grababa unos totales en una zona tomada por los CDR varios individuos le increparon, empujaron a su cámara impidiendo el desarrollo normal de la labor informativa. Hasta que un encapuchado se acercó y derribó al periodista de un puñetazo.

Como resultado de la misma, Cake sufrió una aparatosa hemorragia nasal, pese a lo cual intentó continuar con su trabajo. Ese mismo día, La ex dirigente socialista comenzó a difundir en redes sociales que todo era fruto de un montaje. Pero no algo preparado por Cake, sino que el agresor no era una CDR ni un independentista. Según Talegón “el montaje es sencillamente hacer pasar por indepe a uno que simpatiza con VOX”.

Llevo diciendo dos días lo mismo: pero como no escuchas, no te enteras. El montaje es sencillamente hacer pasar por indepe a uno que simpatiza con Vox. Que Cake supiera de la historia no es asunto de mis comentarios. Y su bofeton lo condeno. El montaje es para acusar al indepe https://t.co/bMk6cjCSDG — Bea Talegón 🎗 (@BeatrizTalegon) December 23, 2018

La ex dirigente socialista participó este sábado en el programa Preguntes Frequentes de la televisión autonómica catalana. Allí volvió a explicar su teoría. “Hoy hemos podido ver que todo apunta que, parece ser, presuntamente esa persona es un simpatizante de VOX”, asegura. Y completa su argumento diciendo que “algunos pueden hacerse pasar por lo que no es. El peligro es que algunos tenían tantas ganas de que hubiera violencia, que sabiendo que no se iba a producir desde las filas independentistas, es muy sencillo meterse entre ellas, ponerse un lazo amarillo y hacer crear una violencia que nunca vendría por parte del independentismo”.

El supuesto infiltrado de Talegón sería, por tanto, un simpatizante de VOX cuyo único objetivo era crear violencia “por eso muchos hemos hecho llamamientos a tener cuidado con las caras tapadas porque algunos se sienten impunes y pueden hacer, lo que vimos en un vídeo del 15-M, que eran policías infiltrados los que generaron los altercados para que la Policía cargase”.