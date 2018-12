Puigdemont llama “comandos terroristas” a los españoles que retiran lazos y propaganda separatista

Carles Puigdemont lo afirma en una entrevista concedida a 'Vilaweb', uno de los digitales subvencionados por el Govern "Nada de quemar nada ni de hacer actos de violencia", ha señalado Puigdemont en relación al 21-D

Carles Puigdemont, ex presidente de la Generalitat fugado en Bélgica de la justicia española, ha llamado “comandos terroristas” a los catalanes que retiran lazos amarillos y demás propaganda separatista de los espacios públicos de Cataluña.

Así lo afirma Puigdemont en una entrevista publicada este miércoles en ‘Vilaweb’, uno de los periódicos independentistas que reciben subvenciones de la Generalitat liderada ahora por sus sucesor, Quim Torra. “Todos estos comandos de comportamiento terrorista que ha habido en verano para retirar lazos amarillos han pasado con la total impunidad de la justicia española”, asegura el ex jefe del ejecutivo autonómico.

El ex ‘president’ fugado en su mansión de lujo en Waterloo (Bruselas) utiliza este argumento para arremeter contra el “estado español”, que señala que busca “provocar” quitando la propaganda separatista de las calles de Cataluña. “Todo lo que nos aleje de nuestra actitud cívica y no violenta del país a nosotros no nos favorece, y el estado lo sabe. La prueba es que todos estos comandos de comportamiento terrorista que ha habido en verano para retirar lazos amarillos han pasado con la total impunidad de la justicia española”, apostilla Puigdemont.

“Afortunadamente, supimos comportarnos como un país democráticamente muy maduro: no caímos en la provocación y le dimos la vuelta a la tortilla”, añade el ex dirigente separatista.

“No quemar nada el 21-D”

Carles Puigdemont insta al separatismo catalán a realizar “movilizaciones ingeniosas” de cara a la huelga general que han convocado algunos sindicatos independentistas y los autodenominados ‘comités de defensa de la república’ (CDR) el próximo 21 de diciembre, con motivo del Consejo de Ministros de Pedro Sánchez en Barcelona.

“El día 21 tenemos la oportunidad de hacer movilizaciones ingeniosas, positivas, que enseñen las mejores credenciales que hemos mostrado estos años. Lo que quiere decir, por supuesto, que nada de quemar nada ni de hacer actos de violencia. Nosotros no hemos abierto nunca la puerta a nada de eso y el estado sabe bien a que juega en este terreno”, destaca el ex presidente de la Generalitat.

El pasado sábado, Quim Torra llamó al independentismo a tomar la “vía eslovena” para hacer efectiva la independencia de Cataluña. “La Constitución española nunca será reformada por la vía federal o confederal. La única forma de que Cataluña avance es seguir la vía eslovena: la libertad“, afirmó el actual presidente de la Generalitat en un acto celebrado en Bruselas.

Torra no mencionó lo que hicieron los eslovenos para obtener su independencia: provocar una guerra que duró diez días, con 62 muertos, más de 300 heridos y 5.000 prisioneros.