Los Mossos estallan: “Hacer tu trabajo, resultar herido y encima que te critique tu jefe no tiene nombre”

El portavoz de los Mossos d’Esquadra, Toni Castejón, ha sacado a la luz el malestar actual del cuerpo tras las declaraciones del conseller de Interior de la Generalitat, Miquel Buch, al asegurar que vio en la actuación de los agentes en los disturbios de Gerona y Tarrasa “imágenes impropias de una policía democrática” y la petición del presidente Quim Torra de purgar los mandos del cuerpo para exigir responsabilidades por los heridos. “Hacer tu trabajo, resultar herido y encima que te critique tu jefe, eso no tiene nombre”, ha lamentado en declaraciones al programa de Ana Rosa.

Los Mossos se defienden asegurando que el protocolo realizado en dichas actuaciones fue el “correcto” y explican la gran violencia con la que los cachorros de la CUP, los denominados Comités de Defensa de la República (CDR) secundaron las protestas. “Lo que se vio en Gerona fue una guerrilla urbana. La gente no va a manifestarse encapuchada. En las imágenes grabadas es evidente la violencia que usan”, ha asegurado Castejón.

El portavoz de los Mossos además ha pedido en nombre de todos los agentes catalanes la dimisión de Buch puesto que no se sienten respaldados y temen por su integridad. “Sólo pido que se nos deje trabajar. Que no se exponga a los policías gratuitamente y que se proteja su integridad”.

Así mismo ha criticado las malas decisiones o las decisiones tardías con las que actúa el Govern. “Casi nos quitan el Parlament simplemente porque no llegaba la orden de actuar”, asegura. En la misma línea se pronuncia sobre los cortes de la AP-7 producidos este fin de semana por el mismo colectivo: los CDR. “Cuando hay un disturbio que afecta al orden público siempre se actúa bajo una orden, en este caso la del conseller Buch. La orden fue solo acercarse y preguntar hasta qué hora iban a estar. “Si no llegan órdenes no se actúa“, declara justificando las retenciones producidas de más de 15 horas en la carretera.