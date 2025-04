Por la boca muere el pez: el comentario de Tebas que le deja al borde de la inhabilitación

Javier Tebas está al borde de la inhabilitación como presidente de la Liga. El máximo dirigente de la patronal de clubes estaba amonestado por el TAD y ahora se somete a una nueva investigación del máximo Tribunal del deporte en España tras meter la pata en redes sociales. El mandatario vulneró el derecho de confidencialidad del Real Madrid tras hacer público su voto en una reunión de la Asamblea de la Liga producida en abril de 2023.

Tebas, en su afán por tener razón en todo y pisar todos los charcos posibles, saltó contra la carta que el equipo blanco elaboró contra el estamento arbitral el pasado mes de febrero. El dirigente soltó su clásico discurso contra los postulados del Real Madrid –club del que dice ser seguidor–, pero calculó mal sus palabras desvelando el voto secreto del club en una encuesta sobre el sistema de arbitraje español.

El presidente de la Liga dijo que la encuesta era anónima y dicho extremo ni mucho menos ha sido real al conocer el propio Tebas los pensamientos del Real Madrid y hasta publicitarlos en redes sociales. El presidente ha vulnerado el derecho de confidencialidad de uno de los integrantes de la Liga y hasta se puede hablar de un trato discriminatorio en esta secuencia como ya sucedió con CVC y los acuerdos a los que llegó el dirigente a las espaldas del club del Bernabéu.

El Real Madrid ha denunciado que la publicación de Tebas de esos datos confidenciales vulnera el artículo 19 de los Estatutos de la Liga de Fútbol Profesional, al hacer público un contenido de una consulta que debía permanecer en el ámbito privado de los clubes. El conjunto blanco, además, cree que los órganos de control de la Liga no han actuado conforme a derecho al no estudiar el caso contra su propio presidente.

Tebas metió la pata en una publicación en la red social X aprovechando su inquina contra el presidente del club Florentino Pérez. «No me ha sorprendido en absoluto la carta del Real Madrid, ya que no dice nada diferente de lo que su televisión lleva tiempo repitiendo. Muchos defendemos un cambio radical en el sistema arbitral, acercándonos al modelo inglés o al alemán, con una organización completamente diferente y mucha más transparencia en todas las decisiones estructurales del arbitraje español», dijo en un texto introductorio.

La parte más denunciable vino a continuación: «Lo verdaderamente llamativo es que, en una reunión de LaLiga el 19 de abril de 2023, debatimos e incluso votamos este cambio, y el Real Madrid se opuso, mostrándose tibio y sin proponer soluciones. ¿Tendrá algo que ver que, en aquel momento, el presidente de la RFEF era Rubiales y Florentino Pérez miembro de la Junta directiva de la RFEF? Y ojo, el caso “Negreira” ya estaba en el juzgado, y el Real Madrid tardó semanas en personarse. ¿Por qué? Por cierto, en lo que respecta a «sistemas corruptos», pocas lecciones pueden dar. Y no me refiero al Real Madrid como institución».

