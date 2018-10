Quim Torra presentará esta noche el autodenominado 'consell de la república' en el Palau de la Generalitat La sede de este Gobierno en la sombra estará en la mansión de Waterloo (Bélgica) de Carles Puigdemont

Solemnemente, en el Palau de la Generalitat, con invitaciones formales con el membrete del Govern y la firma de su presidente, Quim Torra, esta noche nacerá el ‘Consell per la República’, que no el ‘Consell de la República’ como estaba previsto inicialmente. El matiz es importante. Desde el punto de vista político, porque se reconoce que la ‘república catalana’ no existe. Desde el jurídico, porque al no materializarse como una institución “de la república” inexistente, no puede ser perseguido judicialmente.

El Govern, pues, da marcha atrás y reconoce que ni existe ni ha existido una república en Cataluña. El nuevo chiringuito, que aún está por ver a qué base legal se acoge y como se sustentará económicamente, tendrá la sede en la ‘Casa de la República’ de Waterloo -a esa aún no le han cambiado el nombre- y a Carles Puigdemont y Toni Comín como líderes. El cambio de nombre es significativo, ya que los independentistas asumen que Cataluña no es ninguna república y que, como mucho, lo que pueden hacer es trabajar por ella.

El ‘Consell per la República’ nace con toda la pomposidad en un gran acto en el Palau de la Generalitat, presidido por Quim Torra, y en el que se pretende se convierta en un homenaje a la figura de Puigdemont, justo un año después de marcharse a Bélgica para no tener que dar explicaciones ante la justicia española. Para rendir ese homenaje, Torra ha pedido a los independentistas que salgan este martes a la calle a manifestarse en Plaza Sant Jaume, mientras se esté celebrando el acto fundacional de este nuevo consejo para apoyar al ex presidente.

De lo poco que se sabe -está noche deberían dar más detalles al respeto- este nuevo ‘Consell per la República’ tendrá forma de fundación privada que también recibirá aportaciones públicas. El retraso en su puesta en funcionamiento, precisamente, responde al minucioso trabajo de los equipos legales para que no exista ningún agujero que pueda provocar nuevos problemas judiciales a la Generalitat. Una de las cuestiones que más preocupa a la oposición es si este chiringuito usurpará o no la imagen gráfica de la Generalitat, como ya ha hecho Puigdemont en el último año, lo que puede llevar a equívocos internacionalmente.

Desde el Govern insisten en que el poder ejecutivo continuará estando en Barcelona, y que este ‘Consell per la República’ del que formarán parte los ex consejeros y miembros de partidos y entidades civiles designados este martes, se encargará únicamente de diseñar la estrategia republicana, es decir, preparar de nuevo un golpe contra el estado.