Puigdemont convoca una cumbre urgente el lunes en Waterloo con Govern, PDeCAT, JxCAT, ERC, CUP, Òmnium y ANC

La cita será el próximo lunes en la Casa de la República de Waterloo. Si no hay cambios de última hora, ahí están citados con el ex presidente de la Generalitat Carles Puigdemont como anfitrión, algunos miembros del Govern y los dirigentes de Junts per Catalunya, el PDeCAT, Esquerra, la CUP, la Assemblea Nacional Catalana y Òmnium Cultural.

De esta forma, y a falta de oficializar la creación del ‘Consell de la República’, Puigdemont toma el control estratégico del proceso independentista catalán, citando en su residencia belga a todos los actores implicados que, en las últimas semanas, han visibilizado discrepancias y diferencias notables que llegaron a poner en peligro la estabilidad del Govern.

Bajo la premisa de no volver a repetir la situación vivida en el Parlament en las últimas semanas de peleas entre Junts per Catalunya y Esquerra y rediseñar la hoja de ruta, escuchando también a lo que piden las bases del independentismo en la calle -que ya están al límite-, Puigdemont quiere volver a liderar los futuros pasos del independentismo.

En la cumbre el PDeCAT y Esquerra defenderán la vía del diálogo y la negociación de un referéndum pactado, con la mirada puesta en el inicio inminente del juicio por el 1O. A esas tesis se abonaría también Òmnium Cultural, cuyo presidente Jordi Cuixart está preso, pero no la ANC, más cercana a la desobediencia y a la unilateralidad, como la CUP y una parte de JXCat.

Fuentes del entorno de Puigdemont, que trabajan en la celebración de esta cumbre que quieren sea más bien discreta para asegurar el éxito de las negociaciones, consideran que de ella debe salir la estrategia conjunta que guíe al independentismo durante las próximas semanas.