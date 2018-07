Casi 3.500 independentistas presentan una querella contra Llarena por prevaricación

El grupo independentista Querellants per la República ha presentado este viernes una querella colectiva contra el juez del Tribunal Supremo que ha instruido la causa del proceso soberanista y del referéndum del 1 de octubre, Pablo Llarena, en una demanda que agrupa a un total de 3.418 firmantes.

La agrupación acusa a Llarena y a la sala de delitos continuados de prevaricación y contra los derechos cívicos y derechos fundamentales: “El pueblo se organizó para hacer posible el 1-O y ahora nos unimos para denunciar a los que atacan nuestros derechos individuales y colectivos”.

El texto relata que los motivos que han movido a interponer la querella criminal es “su deber de salvarguardar uno de los valores más preciados en toda democracia: su voto”, en una demanda criminal que invoca el Pacto Internacional de los Derechos Civiles i Políticos, el Convenio Europeo de los Derechos Humanos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Constitución i el Estatut.

Llarena suspendió a los golpistas

El pasado martes se hizo público que el juez Llarena había dictado un auto en el que concluye la instrucción de la causa y suspende de cargo público al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y otros cinco investigados que mantienen su acta como diputados en el Parlament, en aplicación del artículo 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) tras confirmarse sus procesamientos por el delito de rebelión. La suspensión no se aplica al ex conseller Antoni Comín, fugado en Bélgica, al aceptar su intención de recurrir su procesamiento.

En este auto, con fecha de este lunes, el magistrado considera que se cumplen todos los requisitos que contempla el artículo 384 bis de la LECrim, pues la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ya ha hecho firme los procesamientos por el delito de rebelión contra estos siete miembros del anterior gobierno catalán y está “decretada la prisión provisional” contra cada uno de ellos, incluso contra Puigdemont hay cursada una Orden Europea de Detención y Entrega (OEDE).

Además de a Puigdemont, esta suspensión afecta al ex vicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras; al ex líder de la ANC Jordi Sànchez y a los ex consejeros Jordi Turull, Josep Rull y Raül Romeva, que se encuentran en prisión provisional.