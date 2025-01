La emoción de los Reyes Felipe y Letizia en su despedida a Leonor a bordo de Elcano

El acto presidido por los Reyes Felipe y Letizia ha comenzado a las 11:00 horas, tal y como informó la Casa Real hace unas semanas. Sus Majestades se han desplazado hasta Cádiz para presenciar la partida del buque escuela Juan Sebastián Elcano, el mismo donde el monarca y Juan Carlos I aprendieron grandes lecciones. El tiempo corre y ahora le ha tocado el turno a la princesa Leonor, quien ha demostrado una vez más que sabe estar a la altura.

Tanto la Reina como el Rey se han mostrado muy emocionados mientras se despedían de su primogénita. Doña Letizia ha escogido para la ocasión un traje de chaqueta que ha combinado con una camisa blanca. Un look muy discreto a la par que elegante.

La Reina Letizia en Cádiz. (Foto: Gtres)

La heredera al Trono español convivirá con 75 guardiamarinas que estarán en las mismas condiciones que ella. Antes de emprender su aventura, que durará cinco meses, llegó a Cádiz y visitó el Ayuntamiento. Tuvo una reunión oficial donde confirmó su compromiso con Elcano y más adelante pasó unas horas en la Escuela de Suboficiales de la Armada en San Fernando.

Todo está preparado para que empiece la 97ª travesía de instrucción de Juan Sebastián de Elcano, un buque que empezó a navegar en abril de 1928. El proyecto data del año 1923 y cogió forma porque hubo mucha gente que apostó por el mismo. Todo lo que rodea a estos cruceros de instrucción esta repleto de profesionalidad y doña Leonor de Borbón es consciente de ello.

Antes de embarcar en Elcano, tanto la princesa como sus compañeros se han despedido de la Patrona de la Armada, la Santísima Virgen del Carmen. El acto ha sido solemne y la futura Reina de España ha comprobado el respeto que su pueblo siente por ella.

Los Reyes Felipe y Letizia, en Cádiz

Sus Majestades se han desplazado hasta Cádiz para cumplir con su agenda, pero también para presenciar el buen comportamiento de la princesa Leonor. Tendrá que compartir camarote con más compañeros, de hecho en su dormitorio habrá cuatro literas y un baño compartido. Los horarios, actividades y pruebas llevan mucho tiempo encima de la mesa, pero la heredera no tiene miedo. Tiene ilusión.

El Rey Felipe en Cádiz. (Foto: Gtres)

Doña Letizia siempre se convierte en protagonista gracias a sus estilismos, pero en esta ocasión ha optado por un look más discreto, pues el centro de atención debe ser la princesa de Asturias. Todos los ojos están puestos en ella. Nada más llegar a Cádiz fue recibida con aplausos y algunos admiradores le gritaron «¡guapa!» cuando salió del Ayuntamiento para dirigirse a la Escuela de Suboficiales de la Armada. El Rey Felipe también ha mantenido una actitud solemne en todo momento, mostrando su orgullo y admiración hacia todo lo que estaba ocurriendo.

Los abuelos de la princesa Leonor

Tal y como ha informado la periodista Mariángel Alcázar, Jesús Ortiz, el abuelo materno de la princesa Leonor, no ha querido perderse este evento tan importante. No ha ocupado un papel destacado, pues el foco de atención no está puesto en él y tampoco quiere despertar interés. Ha viajado hasta Cádiz en calidad de familiar.

El otro abuelo de doña Leonor, Juan Carlos I, se encuentra en Abu Dabi, donde ha celebrado su cumpleaños durante una fiesta que contó con la actuación de Los del Río.