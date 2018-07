Puigdemont exige a Torra coche oficial, tres secretarias y escoltas

Carles Puigdemont, prófugo de la Justicia española que le imputa un delito de rebelión contra el Estado, ha pedido al gobierno títere de Quim Torra que le habilite la oficina y los recursos institucionales que le corresponden como expresidente de la Generalitat, según informa RAC1. Los expresidentes del Govern tienen derecho a un despacho con personal, un coche oficial y una dotación de seguridad.

El Ejecutivo de Torra está estudiando de qué manera puede satisfacer las peticiones de Puigdemont teniendo en cuenta que ahora está en Hamburgo y tiene planes de regresar a Waterloo (Bélgica) si la justicia alemana no lo entrega a la española. Pero “como lo prevé la ley, lo tendrá”, ha asegurado el vicepresidente del Govern y conseller de Economía, Pere Aragonès.

A Puigdemont, como antes a Jordi Pujol, Artur Mas, José Montilla y Pascual Maragall, la Generalitat debe sufragarle los gastos de oficina, con tres trabajadores y, si es necesario, el alquiler de un despacho. También un coche de representación con chófer, y servicios de seguridad. Estas prebendas fueron aprobadas por el Parlament en 2003, justo cuando Jordi Pujol se disponía a dejar el cargo después de 23 años en el poder.

Lo que no ha pedido Carles Puigdemont es cobrar la retribución de los ex presidentes. Según la ley, puede recibir el 80% del sueldo que tenía cuando estaba en el cargo durante, al menos, 4 años. Y tiene derecho a una pensión de jubilación vitalicia del 60% del sueldo. En su caso, sin embargo, que es diputado en el Parlamento (como en el de Montilla, que es senador) no pueden cobrar estas retribuciones, porque son incompatibles, no se pueden tener dos sueldos públicos.

En la intención de Puigdemont está construir en el ‘exilio’ una autoridad paralela a la del Govern que le permita mantener la ficción de la ‘república catalana’.

La semana pasada, OKDIARIO adelantó que el nuevo Govern de la Generalitat estudiaba la manera de volver a poner el servicio de escoltas al expresidente catalán en Alemania a la espera de que la Justicia de ese país decidiera o no a extraditarlo a España.