La Policía interviene en cuentas de los CDR un manual podemita para evitar ser identificados y detenidos

Los golpistas de los CDR utilizan manuales podemitas para eludir la identificación policial en los tumultos violentos en Cataluña. La Policía ha interceptado en canales de extrema izquierda en Telegram el envío de un manual diseñado para adiestrar a los radicales frente a la actuación policial. En concreto, en este caso, para evitar que los Mossos puedan identificar a los atacantes en los disturbios callejeros.

El manual está firmado por Legal Sol. Y corresponde a los que se emplearon precisamente en las acampadas con el objetivo de eludir la actuación policial.

El documento señala que “si en la calle, en el libre ejercicio del derecho a circular libremente, o durante una manifestación o concentración, o en los aledaños, o cuando fuere, un/a policía te pide la documentación, ahí van estos consejos”. Consejos todos planteados desde el punto de vista, por supuesto de la “Desobediencia Civil que hemos llamado DNI (Di No a las

Identificaciones)”.

Entre los consejos que se dan se aconseja: “Guarda la calma en todo momento y no caigas en provocaciones. En ese terreno se mueven muy bien y es el que controlan, donde quieren llevarte”. También se recomienda “dirígete a la “autoridad” con firmeza, pero educadamente. Expresa el deseo de no ser identificad@ cuando no hay indicio de comisión de infracción alguna”.

Si la cosa no pinta bien para los radicales, los consejos avanzan: “Busca discretamente apoyos, que te rodee gente y que vea lo que está pasando”.

Y si “el/la policía insiste en que te identifiques: Pregúntale el porqué. En cumplimiento del art. 16.2 de la Ley 4/2015 de protección de la Seguridad Ciudadana [conocida como Ley Mordaza], están obligados a informar de modo inmediato y comprensible de las razones de dicha solicitud, y el art 16.1 de la misma Ley establece que podrán requerirte la identificación si: a) hay indicios de que has podido participar en la comisión de una infracción; b) cuando, según la circunstancias, se considere razonablemente necesario para prevenir la comisión de un delito”.

Además, la lección antisistema incluye mecanismos que permitirán posteriormente actuar contra el agente: “Comprueba que él/ella va correctamente identificad@, con su número de identificación profesional, el cual deberías poder ver sin necesidad de pedírselo (artículos 18 y 19.2 del R.D. 1484/1987, y los artículos 1 y 2 de la Instrucción 13/2007 de M. del Interior). En caso de que no lo esté, pídele su número de identificación profesional. Tienes que saber quién

quiere identificarte”.

Y, además, “informa a quienes tengas alrededor de que te están intentando identificar sin ningún motivo. Todo ello, otra vez, con serenidad. Te vendrá bien y demostrarás dominio de la situación. Intentarán sacarte de tus casillas para enmarronarte con más cosas”.

Por último señala que “si la cosa se pone chunga: Ante las muestras de violencia policial, mantén siempre la calma, insistimos, y no entres en su juego. Responde sin violencia, que es lo que más les descuadra. Explica brevemente que tú no estás mostrando una actitud violenta. Simplemente, que no puedes acceder a su petición porque es imposible”.

Estos manuales han sido habitualmente utilizados por los colectivos podemitas en sus distintas algaradas. Y ahora, aparecen en plena actuación de los CDR separatistas.