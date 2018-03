Ridículo absoluto de Jaume Alonso-Cuevillas, abogado de Carles Puigdemont, en Twitter. Ayer acusó a OKDIARIO de tener “cero credibilidad” cuando este periódico adelantó que el Tribunal Supremo iba a mantener en prisión sin fianza al ex conseller de Interior, Joaquim Forn. Hoy, el Tribunal Supremo ha confirmado la noticia avanzada por el diario que dirige Eduardo Inda. Alonso-Cuevillas ha enmudecido.

“La noticia es de OK Diario. Credibilidad cero. Si aciertan, reyes del mambo, si no, ya han hecho daño. Pero si se confirmara que el TS se alinea con las tesis de la ultraderecha Vox, el prestigio de la justicia española bajaría tres sótanos más”, escribió Alonso-Cuevillas en su perfil de Twitter.

La notícia és d’ OK Diario. Credibilitat zero

Si l’encerten, reis del mambo. Si no, ja han fet mal

Però si es confirmés que el TS s’alinea amb les tesis de l’ultredratà Vox, el prestigi de la justícia espanyola baixaria tres soterranis méshttps://t.co/C7upBbXIra via @okdiario

