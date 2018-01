La supremacista Núria de Gispert otra vez contra Arrimadas: “Fuiste reina por una noche pero se acabó”

La ex presidenta del Parlament Núria de Gispert ha vuelto a cargar contra la líder de Ciudadanos en Cataluña, Inés Arrimadas, por decir que los independentistas no contaban con mayoría en la sesión constitutiva de este miércoles en el Parlament. “¡Por Dios! ¡Deja de decir tonterías!, Fuiste reina por una noche, pero se acabó”, le ha recriminado Gispert en su perfil de Twitter a Arrimadas.

Por Dios! Deja de decir tonterias! Fuiste reina por una noche, pero se acabó. — Núria de Gispert. (@nuriadgc) 17 de enero de 2018

La ex presidenta del Parlament hacía este comentario después de que Bernat Castro, ex asesor de Gabriel Rufián en Twitter e íntimo de Oriol Junqueras, publicase un comentario en el que arremetía también contra la líder del partido naranja.

“Arrimadas dice que hoy el independentismo no es mayoría en escaños, está hablando que no es mayoría porque hay escaños en la cárcel, que no se os olvide ese detallito que se le pasa por alto”, destacaba Castro en su mensaje colgado en las redes sociales.

Arrimadas dice que hoy el independentismo no es mayoría en escaños, está hablando que no es mayoría porque hay escaños en la cárcel, que no se os olvide ese detallito que se le pasa por alto. pic.twitter.com/jhabKfQObC — Bernat Castro (@Berlustinho) 17 de enero de 2018

Los independentistas no contaban este miércoles con la mayoría parlamentaria, al tener a tres diputados en prisión preventiva y a otros tres huidos de la justicia española en Bruselas. Los golpistas encarcelados (Oriol Junqueras, Joaquim Forn y Jordi Sànchez) habían delegado su voto en Marta Rovira y Jordi Turrull, algo que han rechazado hacer los fugados en Bélgica (Carles Puigdemont, Clara Ponsatí, Lluís Puig, Antoni Comín y Meritxell Serret).

“Nos han confirmado que Podemos no nos van a por tanto van a allanar el camino para que los partidos independentistas, a pesar de no tener mayoría ni siquiera en escaños este día, pues al final puedan repetir la legislatura anterior”, manifestaba Arrimadas en el vídeo subido por Bernat Castro.

“¿Por qué no vuelves a Cádiz?”

No es la primera vez que Núria de Gispert hace gala de su xenofobia para atacar a Inés Arrimadas. Antes de las elecciones del 21-D pidió a Arrimadas que volviese a Cádiz, su lugar de nacimiento.

“¿Entonces, por que no vuelves a Cádiz?”, respondió Gispert en Twitter a unas palabras de Arrimadas en las que señalaba que “Cataluña no se pude permitir cuatro años más de procés”.

La ex presidenta del Parlament me quiere echar de Cataluña por mis ideas. Otra muestra del nacionalismo excluyente. El 21D tenemos la oportunidad de ganarles y gobernar de otra manera para que en Cataluña no se vuelva a señalar a nadie por su origen o sus ideas #Votarem pic.twitter.com/HYxLIa6YG7 — Inés Arrimadas (@InesArrimadas) 16 de noviembre de 2017

Hace un mes, la ex presidenta del Parlament le dio a ‘me gusta’ al tuit que escribió el actor Toni Albà, estrella el programa ‘Polònia’ en TV3, en el que llamó “mala puta” a la candidata de Ciudadanos a la Generalitat, Inés Arrimadas.

“Cuando Inés va en ruta, las pelotas fuera chuta, de los barrizales sale sucia, salpicada, nada seca. Se disfraza dentro de la gruta, en demócrata se transmuta, sueña que votos escruta y ¡grita míos! la mala puta“, relataba Albà en su perfil de Twitter.