Un sargento de los Mossos d´Esquadra ha decidido denunciar ante el Departamento de Interior de la Generalitat de Cataluña (bajo mando del Ministerio del Interior mientras esté vigente la aplicación del artículo 155) al líder de la plataforma ‘Mossos Por la Independencia’. Una denuncia contra Albert Donaire, portavoz y mosso en activo en Gerona, por los presuntos delitos de amenazas, injurias e inducción al odio en las redes, así como por señalarle y difundir sus datos personales .

El denunciante es el marido de la agente expedientada por criticar al expresidente y prófugo Carles Puigdemont, y a quien, como adelantó OKDIARIO, Donaire comenzó a atacar en Twitter por solicitar a Interior que ponga en marcha la pasarela que permita a los mossos ingresar en el resto de cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado.

Concretamente, el portavoz de los policías independentistas escribió un mensaje titulado: “Hay que hacer una limpieza en el cuerpo“, en el que entre otras cosas, le acusa de “fascista” y de “no aceptar la voluntad democrática”, y hace referencia a su esposa, todo ello encabezado con el nombre de este sargento y su dirección de Twitter.

Además de contra Donaire, la querella de este agente constitucionalista se presenta asimismo contra Enric Alsina, secretario general del Sindicato Autónomo de Mossos d´Esquadra (SAME), minoritario y de tendencia separatista, y que llamó “energúmenos y matones” a la Policía Nacional y la Guardia Civil por su actuación el 1-O.

El portavoz de los mossos independentistas pidió a través de Twitter y Facebook actuar “contra el sargento y marido de esta señora”, acompañando su llamamiento con información personal del atacado.

En su denuncia, con fecha de 11 de enero y de la que remite copia al ‘Cap’ o comisario, el sargento pone en conocimiento del Cuerpo de Mossos de Esquadra (CME) una serie de “calumnias y difamaciones” vertidas en las redes “con total impunidad” por Albert Donaire, como que “saluda con Arriba España”,”que ejerce con sadismo” y que “trata a las víctimas según su españolidad”.

El documento va acompañado de varios ‘pantallazos’ y fotocopias con los ataques y descalificaciones a que hace referencia, y con los que están siendo “objeto de acoso”. Además, recuerda que según la Ley de 10/1994 que regula a la policía catalana, este tipo de hechos son considerados como “faltas graves”.

El portavoz de los mossos secesionistas destaca por su activa presencia en internet, desde donde continuamente dirige mensajes xenófobos en contra de España, de la ‘policía española‘ y ,en especial ,de propaganda política. Donaire, quien califica a los españoles como “seres infraevolucionados”, se prodiga en las redes con mensajes a favor del prófugo Puigdemont, y del resto de golpistas en prisión como los Junqueras o ‘Los Jordis’.

El tuit origen de la denuncia corresponde al 1 de enero, en el que el líder de los mossos partidarios del golpe reproducía la petición al ministro Juan Ignacio Zoido de la puesta en marcha de esa pasarela a la Policía Nacional y la Guardia Civil, junto a datos personales del denunciante y su familia y esta advertencia: “No podemos tolerar ideologías antitolerantes en el cuerpo. Con el fascismo no se habla, se combate”.

Albert Donaire, de 27 años de edad y natural de Olot, llegó a los mossos en 2010. Ya entonces hacía manifestaciones en contra de su promesa de acatamiento a la Constitución, realizada para ingresar en el cuerpo y obtener su plaza de funcionario del Estado como mosso.

El pasado septiembre se jactó de que no iba a retirar “ni una sola urna” el 1-O aunque lo ordenara la Fiscalía, y no hay un solo día en que no cuelgue sus mensajes de contenido político: este viernes ha criticado a la Justicia española “por tener encerrado ilegalmente a los presos políticos , tras referirse al “ignorante pueblo español” en las redes.