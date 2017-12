Interior monitoriza todos los actos de campaña para vigilar la actitud de Forcadell y otros excarcelados

Interior ha decidido monitorizar y grabar todos los actos de campaña previos a las elecciones catalanas para actuar judicialmente contra todos aquellos que continúen el discurso golpista y que mantengan las indicaciones de desafío a la Constitución y la unidad de España ordenadas por sus jefes de filas encarcelados o fugados. Así, las actuaciones y discursos de Carme Forcadell o de los consejeros que han sido excarcelados y que están presentes en las listas electorales serán filmadas y analizadas judicialmente para actuar en consecuencia.

De este modo, todos los actos electorales están siendo grabados ante la evidencia de que parte de las intervenciones de los partidos y de sus líderes podrá seguir incorporándose a los sumarios abiertos tras el 1-O si el comportamiento de los partidos sigue en la línea de exaltar el desafío a la Constitución y de reconocer como “Govern legítimo” al depuesto en aplicación del artículo 155.

Hay que recordar que Carme Forcadell, el resto de sus ex compañeros de Mesa del Parlamento catalán y los ex consejeros Raül Romeva, Carles Mundó, Josep Rull, Jordi Turull, Dolors Bassa y Meritxell Borrás han salido de prisión bajo fianza con la condición de que en su labor futura no se dedicarán a la política fuera de los cauces del respeto constitucional. Pues bien, las intervenciones de todos ellos serán analizadas dentro del contexto de los actos de campaña para confirma que se cumple esa condición y que no debe retirárseles la fianza y retornarles a la prisión o, incluso, incorporar los nuevos actos a su lista de acusaciones dentro del epígrafe de reiteración delictiva.

Pero no sólo será a ellos. Interior ha dado orden de monitorizar todos los actos de campaña como medida preventiva ante la fuerte tentación existente de volver a enarbolar la desobediencia constitucional como argumento de captación de voto. Nadie impedirá judicialmente que cada partido exprese sus planteamientos libremente, pero sí que incite al incumplimiento de la ley.

La función está siendo desarrollada ya por los propios Mossos, asistidos en labores de complemento por la Policía Nacional y Guardia Civil. Una decisión que se ha adoptado por estricto orden de competencias.

Las grabaciones obtenidas, además, servirán para poder actuar ante potenciales incrementos de la tensión electoral -o incluso disturbios- a medida que se acerque la fecha del 21-D. Y es que los avisos que tiene ya la Policía apuntan a que la última semana tendrá un incremento significativo de los mensajes radicales especialmente procedentes de los entornos de la CUP.

La monitorización permitirá, además, actuar rápidamente contra los colaboradores en caso de que se materialice el temor de la Policía de que Carles Puigdemont intente aparecer el último día de campaña en Cataluña. Las informaciones policiales apuntan a que el ex presidente pretende salir de Bélgica escondido en coche y llegar hasta Barcelona para hacer un mitin, o, en caso de no poder llegar hasta la capital, realizar un acto de campaña en alguna localidad previa más discreta, pero plagada de medios ‘amigos’ que se encarguen de dotar de épica al relato.

La Policía y Guardia Civil lo saben y no piensan permitir, bajo ningún concepto, que ese acto se convierta en un motivo de movilización electoral extra del separatismo y de humillación para España. Por ello, el Ministerio de Interior tiene preparado ya, además, un fuerte dispositivo policial que se encargará de vigilar y controlar la frontera para detener al expresident regional en el momento en el que pretenda cruzar los Pirineos camino de Cataluña.