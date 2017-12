Un colaborador de TV3 amenaza a Zoido con “cortarle la papada en redondo” con un cúter

Un colaborador de TV3 ha amenazado al ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, con “coger un cúter y cortarle la papada en redondo”. Se trata de Jair Domínguez, presentador en el programa ‘Estpà passant’ de la cadena pública catalana. También fue colaborador en Rac1 hasta el pasado mes de junio.

“Quiero cogerlo y atarlo, tumbarlo sobre una tabla de neurocirujano y estacarle la cabeza con tornillos y cordeles para que no se mueva ni un milímetro“, señala Domínguez en un artículo publicado en la revista Esguard. Esta semanario tiene un claro corte separatista, al tener un lazo amarillo en cada una de sus portadas en apoyo a los golpistas encarcelados.

En esta pieza, titulada “Quiero comerme la papada de Zoido”, recalca que debe “ir con cuidado” en su agresión a Zoido “para no profundizar demasiado y seccionarle una arteria importante: sólo me interesa su papada, todo aquel grasa palpitante y jugoso, tierna metáfora de una época que aún palpita”.

“Previamente, habré sedado al ministro. No soy un criminal ni un loco sin escrúpulos. Ya he dicho que lo único que me interesa es su papada, no su vida ni su alma inmortal”, alega en su escrito el colaborador de TV3.

Domínguez considera “irrefrenable” su deseo de “comer la papada” de Zoido, al tiempo que resalta que “una vez esté salteada y rubia, la serviré en un plato de porcelana blanca”. “Disfrutaré de aquella manjar como si fuera un guerrero korowai absorbiendo la fuerza del enemigo”, añade.

Para terminar su amenaza al responsable del Interior, sentencia que “entre mordisco y mordisco, rezaré para que el tiempo se detenga, para que la comunión entre pueblos, la epifanía, la mirada joya que me acompañará en ese momento, tal vez me servirá para entender qué quieren decir aquellos que aseguran que catalanes y españoles somos el mismo pueblo, la misma gente, la misma cosa”.

El historial separatista de TV3

TV3 se encuentra en el ojo de la polémica por su apoyo explícito a la deriva separatista de Cataluña. La Guardia Civil destaca en un informe la “notoria publicidad” que realizó la cadena autonómica con respecto al referéndum ilegal del 1-O.

Otros colaboradores de la cadena han mostrado públicamente su rechazo al artículo 155. Toni Alba, actor estrella del programa ‘Polònia’, está imputado por injurias a la juez de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, tras manifestar en su Twitter que “le gusta la mierda”.

Este actor también pidió que se detuviese a los fiscales de Cataluña para “intercambiarlos por prisioneros al proclamar la República” y calificó al Estado español como “un grupo terrorista como Estado islámico”.

La periodista Empar Moliner llegó a quemar un ejemplar de la Constitución en plena emisión de un programa de TV3. Desde la cadena pública también se ha intentó explicar a los niños pequeños por qué los ex miembros del Govern son “presos políticos”.