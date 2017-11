El nuevo 3%: el PDeCAT usa cuentas del partido para recaudar dinero para los golpistas presos

“Donativos para la mutas y la defensa del derecho a decidir”. Así reza la nueva campaña de recaudación que ha abierto el PDeCAT. “Sumemos esfuerzos para un PDeCAT Mejor”, añade en otro de sus mensajes. “Solidaridad con los miembros del Govern legítimo encarcelado”, afirma también. “Para hacer frente a los gastos jurídicos y ayudar a las familias”, aclara más adelante. Todo un festival de proclamas que buscan un único fin: la recaudación de dinero con motivo de la defensa de los golpistas encarcelados por decisión judicial.

Pero soflamas que, sin embargo, no acaban en las mismas cuentas. Así, es llamativo que el primer mensaje, el que se ha divulgado a través de su página web y concreta que los fondos obtenidos van a parar a las multas y la defensa del derecho a decidir, redirige a dos cuentas (la ES78 2100 5000 5102 0017 2439 y la ES41 3025 0002 4514 3338 9791) incluyendo el nombre de la Asamblea Nacional Catalana y Òmnium Cultural. Lo hace, de hecho, con los logos de las dos asociaciones y bajo el lema “Solidaridad contra las agresiones del Estado”.

Pero, sin embargo, en el mensaje que ha dirigido a sus seguidores a través de las redes sociales, el PDeCAT incluye una cuenta distinta. El mensaje puede sonar parecido: “Solidaridad con los miembros del Govern legítimo encarcelado. Para hacer frente a los gastos jurídicos y a ayudar a las familias”. Incluso el tipo de letra puede resultar similar, pero la cuenta a la que se dirige el dinero es distinta: es la ES06 2100 5000 53 0200174122. Y es el propio mensaje el que incluye el siguiente mensaje en un cuerpo de letra claramente más pequeño: “Haz tu donativo a la cuenta corriente abierta por el Partido Demócrata PDeCAT”. Dejando claro que la cuenta en cuestión ha sido abierta a nombre, no de una asociación, sino por el propio partido.

Es más, aún en letra más pequeña y abajo del todo figura una leyenda que indica lo siguiente: “Hay que indicar quién hace el ingreso, con DNI y código postal. Deben ser donaciones de personas físicas, ya que el partido no acepta de empresas. Cualquier cantidad es bienvenida, con un máximo anual de 50.000 euros. Las donaciones desgravan en el IRPF”.

El mensaje y todos esos detalles, evidentemente, no recogen los impedimentos legales de una aportación al pago de multas o asistencia a familiares de presos. No. Recogen literalmente los nuevos postulados obligatorios para realizar donaciones al partido. En concreto, los impedimentos regulados por la reforma del año 2014 para la financiación de partidos, en la que se estableció la prohibición de las donaciones de empresas a los partidos y se fijó la obligación de hacer pública en la web la identidad de los donantes particulares que en un año abonasen más de 50.000 euros. Los que estén por debajo de esa cantidad no serán anónimos —ya no existen ese tipo de donaciones—, pero solo conocerá su identidad el Tribunal de Cuentas.

Es decir, que si se realizan las donaciones tal y como recoge este mensaje del PDeCAT, no sólo lo estarían haciendo dentro de las condiciones de financiación de partidos sino que, además, estarían permitiendo a esta formación ocultar el nombre de los apostantes al público. Y sólo conocería la identidad el mismo Tribunal de Cuentas que tarda entre cuatro y cinco años en elaborar sus informes.