Los manifestantes en defensa de la educación en Cataluña no saben ni por qué se concentran

OKDIARIO ha acudido a la manifestación celebrada en la tarde de este miércoles en la plaza Sant Jaume de Barcelona para “reivindicar el modelo educativo catalán”, según el manifiesto del Marco Unitario de la Comunidad Educativa (MUCE).

Sin embargo, este periódico no ha sido capaz de encontrar en los manifestantes una respuesta firme acerca de la concentración. Desde largos segundos de espera para que respondieran, hasta contestaciones como porque “no ha habido ninguna Ley en España que no haya ido en contra de la cultura catalana”, pasando por respuestas como porque “no nos pueden tocar la educación porque no hay nada malo en ello” o simplemente cambios radicales de tema.

Sobre el adoctrinamiento en los institutos públicos catalanes la gran mayoría de manifestantes rechazaban la idea. Pese a todo, los redactores de OKDIARIO hemos insistido en varias ocasiones en que hemos podido comprobar de primera mano, tanto que se hablaba de inexistentes términos como ‘el país catalán’ o ‘un rey de Cataluña’, como institutos públicos invitando a los padres de alumnos a que acudan a una huelga contra la “represión franquista”.

Uno de los manifestantes, pintado de rojo, con la boca tapada y con una barretina, que decía ser economista, ha tratado de explicar cómo se financiaría una Cataluña independiente… sin mucho éxito.

Han impedido trabajar a OKDIARIO

“A mi me adoctrinó el Estado español”, se ríe la persona que interrumpe las entrevistas al grito de “falangistas”. Incluso uno de los entrevistados, defensor de TV3, ha terminado su intervención acusándonos de manipular la información: “Ahora cortad y poned lo que os de la gana. Que es lo que haréis. Es que no tenéis vergüenza”, ha dicho.

Además, hemos tenido que borrar una de las entrevistas por petición explícita de la persona que aparecía en las imágenes: “Borrad mi vídeo, me han dicho quiénes sois…”, nos ha exigido.