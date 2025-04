Dean Huijsen es el chico de moda en el mercado y eso que todavía no se ha abierto la ventana de fichajes de verano. El central de 19 años impresionó a todo el mundo del fútbol con su debut con la selección española en los cuartos de final de la Liga de Naciones, el cual le puso en el escaparate como una de las piezas más cotizadas. El defensa malagueño de origen holandés llamó la atención de muchos clubes, entre ellos el Real Madrid, y este sábado se pronunció sobre el interés de los blancos por hacerse con su traspaso.

Lo hizo tras el empate (1-1) en el partido de la Premier entre el West Ham y su Bournemouth en Londres, donde se paró con varios periodistas españoles desplazados a la capital de Inglaterra para someterse a preguntas acerca de su prometedor futuro. Huijsen apunta a salir este verano del club del sur de Reino Unido y su cláusula de 58 millones de euros es más que suculenta para equipos como el Real Madrid, que quiere reforzar la posición de central y encontraría en él un perfil que no tiene: zurdo y de 1,95 metros de altura.

«Mis amigos de vez en cuando me mandan algo», respondió sobre los rumores. «Pero yo me río y ya está. No sé qué decirles, yo no sé nada ni puedo decir nada», añadió en tono de broma. «Lo que he vivido es un sueño para mí y encima cómo me han acogido en Valencia. Estoy muy orgulloso. Es difícil ponerlo en palabras por decirlo así. Es algo que no se puede describir. El sueño ahora es llegar a lo máximo posible. Ganar trofeos sería el siguiente sueño», expresó Huijsen.

Además, descifró su personalidad para afrontar esta situación ilusionante en su carrera: «Creo que soy una persona muy tranquila e intento trabajar todos los días lo mejor que puedo y mejorar. A jugar bien y creo que lo estoy haciendo. No siento presión, no miro muchas cosas, me centro en la temporada con el Bournemouth y quiero acabarlo lo mejor que pueda».

Huijsen es prioritario para el Real Madrid

Desde la cúpula madridista se veía con buenos ojos hacer una ofensiva por el central en el verano de 2026, pero cada vez son más las voces que aconsejan ir a por un jugador al que ha quedado claro que el Bournemouth de Andoni Iraola se va a quedar pequeño más pronto que tarde este mismo verano. Si no es el Real Madrid, será otro grande de Europa el que ponga los 58 millones de euros de su cláusula encima de la mesa para ficharle.

La entidad madridista debe valorar si es el momento de entrar con fuerza en la pelea por Huijsen, aunque lo que es seguro es que estarán atentos, o se la juega con la esperanza de que dentro de un año siga teniendo opciones, aunque parece complicado que esto suceda. En el Real Madrid, además, manejan informes excelentes de este futbolista desde hace muchos años. Los blancos ya trataron de hacerse con su fichaje cuando era canterano del Málaga, pero el joven central decidió irse a la Juventus, donde continuó con su crecimiento físico y, sobre todo, táctico.