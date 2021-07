El líder del PP, Pablo Casado, ha organizado un curso de verano en la Universidad Complutense de Madrid en el que ha reunido a las grandes cabezas económicas de la formación para trazar una alternativa al Gobierno de Pedro Sánchez.

Bajo el nombre de «España, Europa y Libertad» el programa se desarrolla durante tres días, 6,7 y 8 de julio, y contará con la presencia de vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos, el presidente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, ex presidente de la Bolsa y de la CECA, Manuel Pizarro y la exministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Bañez, entre otros.

En la última jornada del curso, de 16 créditos, participará el expresidente de Argentina, Mauricio Macri, quien, junto a Casado, será el encargado de clausurar el programa.

El programa contará con varias mesas redondas que abordarán asuntos como el desafío tecnológico, vivienda, industria y turismo, fiscalidad y prosperidad, los desafíos del empleo y la modernización de la Administración.

En ellas también participarán el eurodiputado y secretario general del PPE, Antonio López-Istúri, el economista y escritor Daniel Lacalle, la fundadora y CEO de Spain StartUp y de South Summit, María Benjumea, el presidente de la Fundación Propósito y ex ministro de Ciencia y Tecnología, Juan Costa.

El presidente de la Cámara de Comercio de España y de Freixenet, José Luis Bonet, el presidente de IFEMA, de ANFAC y de Renault España, José Vicente de los Mozos, el ex gobernador del Banco de España y del Banco de Pagos de Basilea, Jaime Caruana, el ex secretario de Estado de Comercio y ex presidente de AENA, Jaime García-Legaz, y la ex ministra de Medio Ambiente y ex secretaria de Estado de Presupuestos, Elvira Rodríguez, formarán parte de las mesas redondas, así como los exministros de Trabajo Manuel Pimentel y Juan Carlos Aparicio.

El curso está dirigido por la portavoz del Partido Popular en el Parlamento Europeo, Dolors Montserrat, la coordinadora de Ciencias Sociales y Jurídicas de la Universidad Complutense, Marta Blanco, y el profesor Rafael Rubio.

Por su parte, el PSOE también va a celebrar su propio programa en el marco de los cursos de verano de la Complutense, en el que participarán ministros del Gobierno de Pedro Sánchez como Carmen Calvo, Teresa Ribera y Pedro Duque, así como y Adriana Lastra.

Bajo la denominación de Construyendo la España post-covid, el curso abordará «los ejes que articularán la recuperación española desde un planteamiento progresista, justo e inclusivo», según la descripción que hacen en la web de la Universidad.

«La transición ecológica, la transformación digital, la igualdad de género, la cohesión social y territorial, la educación y la sanidad y el papel de España en Europa serán los ejes sobre los que pivotará el futuro desarrollo español», agrega.