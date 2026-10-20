Carlos Herrera sobre el discurso de Pedro Sánchez: «Qué poco tienen que creer a Tezanos para que este haya sacado a Begoña a decirle ‘te quiero’»

El pasado sábado 17 de octubre, el PSOE celebró en Fuenlabrada un mitin tras el Comité Federal. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y su mujer, Begoña Gómez, imputada por los presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación de caudales públicos, protagonizaron uno de los momentos más comentados de la precampaña electoral.

«Hoy me acompaña Begoña y quería decirte, Begoña, quería darte las gracias. Sí, gracias por ser mi esposa, por ser la madre de mis hijas y por ser mi mujer», afirmó Sánchez en el mitin dirigiéndose a su mujer, que estaba en primera fila. Tras esas palabras, Begoña se levantó de su asiento y subió al escenario para fundirse en un beso y un abrazo ante los aplausos y vitoreos del público presente.

Tras el beso, al volver a su asiento, Sánchez volvió a agradecer a su esposa: «Nos han intentado quebrar de todas las maneras y han logrado justo lo contrario. Hoy estamos más unidos y somos más fuertes que nunca. Así que, que lo escuchen alto y claro: te quiero».

La desesperación de la Moncloa y Sánchez

El periodista Carlos Herrera criticó con dureza este momento del mitin y lo tachó de maniobra política motivada por la «desesperación» de la Moncloa al ver las encuestas de las elecciones. De forma irónica, Herrerá comentó en su programa de la COPE que «qué poco tienen que creer a Tezanos para que este haya sacado a Begoña a decirle ‘te quiero’», dejando entrever que ni el propio Gobierno confía en los datos del CIS para las próximas elecciones.

Herrera declaró que el Partido Socialista recurrió a este «numerito» porque el eje central de su campaña se ha venido abajo: la política de vivienda. «Después de que le hayan roto el discurso de la vivienda en el que iba a basar buena parte de su campaña, había que pensar algo», ha reconocido.

El mismo lema que Madruo en Venezuela

«Han creado los Kirchner de Pozuelo. Los Kirchner ya hicieron esto, ya lució el amor en su campaña argentina en 2011. Y Maduro también usó el baile, el mismo baile, como eslogan en Venezuela», afirmó Herrera comparando gobiernos de Latinoamérica con la nueva estrategia del PSOE.

Herrera advirtió, relacionando el mitin con anteriores cartas a la ciudadanía y tensiones con el poder judicial por la investigación del juez Peinado: «La última vez que se lo dijo (‘te quiero’), creó las cloacas y han querido eliminar a una juez, andemos con cuidado».