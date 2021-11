España no es Austria. En este país no se puede confinar a los no vacunados con lo cual, varias comunidades autónomas, ya han advertido que están buscando medidas con las que se pueda acorralar a las personas que no desean que se les inocule la vacuna Covid. Se estima que cerca de cuatro millones de españoles no desean que se les suministre este suero para sortear la enfermedad.

Por el momento ni se puede obligar a la vacunación ni se puede confinar a los no vacunados. Por este motivo algunas comunidades tratan de imponer el pasaporte Covid para el acceso a recintos cerrados. Medidas que igualmente son polémicas, pero con las que tratan de rebajar de nuevo, un imparable ascenso de la incidencia acumulada que en España ya supera los 100 puntos.

Este avance del virus en nuestro país ha vuelto a provocar un serio debate público y se teme que la sexta ola que asoma a las puertas de las navidades se pueda revertir. El Gobierno de la Comunidad de Madrid ya se ha advertido que no empleará el pasaporte Covid que en su caso, Valencia, sí apuesta por él, mientras que el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, ya se ha postulado como defensor de obligar a la vacunación. En otras comunidades como País Vasco o Cataluña con un aumento progresivo de casos aseguran que están abiertos a todo tipo de medidas entre otras a establecer la vacuna obligatoria, con tal de que se reduzca la incidencia.

España es uno de los países con mayor inmunización de la población y también de los sanitarios, por lo que los colectivos sanitarios aseguran que es residual aquellos que se han negado a que se les inocule la vacuna.

Un 60 por ciento de los ingresados en UCI no se han vacunado

España lleva las últimas semanas experimentando una notable subida de casos de Coronavirus. Aunque el 89 % de la población ya cuenta con la pauta completa, los no vacunados están suponiendo un riesgo para las hospitales que miran escépticos al futuro por si la sexta ola acabará llegando o simplemente estaremos ante un ligero repunte.

De hecho, seis de cada diez pacientes que están ingresados en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) de los hospitales son personas que no se han vacunado.

29 muertes y 100 casos de incidencia