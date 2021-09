Cinco días después de que el volcán de La Palma entrara en erupción, con más de 6.000 personas evacuadas y casi 200 casas devoradas por la lava, los damnificados no han visto un solo euro de ayuda para sus necesidades más vitales. Las pérdidas, según datos del Gobierno de Canarias, se calculan en más de 470 millones de euros. Las necesidades son inmediatas y las autoridades del Cabildo de La Palma se han visto en la obligación de abrir un canal oficial para solicitar donaciones a ciudadanos y empresas. Para ello han creado una cuenta en Bizum y en entidades bancarias para canalizar esas ayudas.

Los presidentes del Gobierno y de Canarias, Pedro Sánchez y Ángel Víctor Torres, han prometido ayudas para la reconstrucción de la isla, pero ni el Cabildo de La Palma, presidido por Mariano Hernández (PP), ni la mayoría de los ayuntamientos afectados por el volcán, con independencia de su color político, se creen las promesas.

Según han difundido a través de las redes sociales, el gobierno insular y los consistorios piden ayuda a los ciudadanos para que colaboren económicamente con las necesidades más urgentes que tienen los afectados, que han perdido prácticamente todas sus pertenencias.

A través de una colaboración con CaixaBank y Caja7, las administraciones locales canalizan la solidaridad de los españoles y las empresas que lo deseen con los palmeros. El Cabildo y los ayuntamientos han dispuesto una cuenta de Bizum y varias bancarias para facilitar que todo aquel que quiera hacer su donativo lo pueda hacer de forma fácil.

Fuentes del Cabildo señalan que estas ayudas servirán para dar una respuesta inmediata a los vecinos de los barrios arrasados por la colada de lava. Con estos donativos podrán comprar ropa, enseres personales y alimentos, además de poder empezar su nueva vida, buscando otro hogar.

La necesidad de encontrar una vivienda se ha convertido en la principal tarea de más de 300 familias que ya no podrán volver a su casa. La geografía de la isla hace que no se disponga de un gran parque residencial, por lo que dificulta mucho que todos ellos puedan rehacer sus vidas de forma inminente en las inmediaciones del lugar donde vivían hasta ahora.

En una isla con muchas propiedades destinadas al turismo rural, la solidaridad no se ha hecho esperar. Son muchos los vecinos que han regalado o puesto a disposición de los afectados algunas de las propiedades de las que disponen en distintos puntos de La Palma.

También entidades bancarias han cedido los inmuebles que tenían en su cartera a los ayuntamientos para que estos, desde la proximidad, puedan realojar a los vecinos que se han visto obligados a marcharse de sus casas y que ya nunca más podrán volver. Además, el Banco Santander anticipará el cobro de los seguros a todos sus clientes y les hará una aportación extra de 1.000 euros para los gastos de primera necesidad.

El pasado lunes, tanto Pedro Sánchez como Ángel Víctor Torres anunciaron ayudas para las personas que habían padecido los efectos directos de la erupción del volcán Cumbre Vieja. Pero esas ayudas todavía no se han concretado, más allá del anuncio del gobierno canario de comprar 70 viviendas de dos promociones para destinarlas a quienes han perdido la suya.

Sánchez también anunció que se estudiaría la declaración de zona catastrófica y avanzó que el Gobierno pediría ayudas a la Comisión Europea a través del fondo de solidaridad. Las pérdidas, según datos del Gobierno de Canarias, se calculan en más de 470 millones de euros.

Los palmeros son escépticos ante la lluvia de millones anunciada por los dos presidentes. No sólo las administraciones piden ayudas directas a ciudadanos y empresas, también lo hacen los afectados. Recuerdan los problemas que se han encontrado con el reciente incendio en la isla y exigen que las partidas no se demoren en el tiempo, que no se tenga en cuenta el nivel de ingresos y renta de las familias y que la tramitación no sea complicada.

El PP propone un plan ICO

El vicesecretario nacional de Política Territorial del PP, Antonio González Terol, ha propuesta al Gobierno de España que cree un plan ICO para la isla de La Palma que permita hacer frente a los destrozos que está ocasionado la erupción volcánica que sufre estos días. El dirigente del PP ha reclamado que se cuenta «ya» con ese plan «para que las subvenciones lleguen a las administraciones y a las familias» y «puedan recuperar una vida normal, cuando cese la erupción».