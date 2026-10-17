El Gobierno de Pedro Sánchez tuvo que reconocer en julio de 2020 que no existía un comité independiente de expertos encargado de decidir qué comunidades autónomas podían avanzar en la desescalada del coronavirus. Durante semanas, el Ejecutivo había apelado al criterio de especialistas para justificar unas decisiones que condicionaban la movilidad y la actividad económica de millones de españoles.

El 9 de mayo de 2020, Sánchez aseguró que determinados territorios permanecían en la fase 0 porque, «a juicio siempre de los expertos», todavía no reunían las condiciones sanitarias necesarias. Sin embargo, nunca se hizo pública una relación completa de los técnicos que evaluaban los cambios de fase.

El propio Fernando Simón se negó el 6 de mayo a facilitar sus nombres. El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES) alegó que identificarlos supondría someterlos a presiones y dificultaría que pudieran trabajar con libertad.

La polémica estalló a finales de julio, pleno verano, cuando una respuesta del Ministerio de Sanidad, conocida a través del Defensor del Pueblo, confirmó que no existía ningún comité de expertos específicamente constituido para evaluar la situación de las comunidades autónomas y decidir qué territorios podían avanzar en la desescalada.

El 30 de julio, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, tuvo que comparecer en el Congreso y aclarar que no se había creado un comité independiente de la estructura ministerial. Los informes procedían de técnicos de Salud Pública y del equipo dirigido por Fernando Simón, mientras que la responsabilidad última de autorizar los cambios de fase correspondía al propio Illa.

El Ejecutivo sí había contado con un Comité Científico-Técnico de asesoramiento general sobre la pandemia, pero se trataba de un órgano distinto del equipo que evaluaba los cambios de fase.

La controversia dejó al descubierto una importante contradicción en la comunicación del Gobierno: mientras Sánchez invocaba reiteradamente el criterio de los expertos, Sanidad reconocía que no existía el comité específico e independiente al que se atribuían públicamente aquellas decisiones.