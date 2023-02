La secretaria general de Podemos y ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, ha vuelto a hacer el juego a Vladímir Putin llamando «cobarde» al Gobierno del que forma parte y que preside Pedro Sánchez, sin citarlo expresamente, por «jalear la guerra» en lugar de apostar por la «paz, diplomacia y negociación» ante la invasión de Ucrania. Así se ha pronunciado Belarra en un discurso en la cumbre pacifista convocada este viernes por Podemos en Madrid junto a otras fuerzas de la izquierda radical europea y socios del Ejecutivo como Bildu o ERC.

La líder de los morados ha avisado, además, al presidente socialista de que su formación «no quiere ver a España mandado tropas a ninguna guerra que han planificado los poderosos de otros países».»Hoy nos dicen que nunca habrá soldados españoles combatiendo en Ucrania, nos dicen que no habrá soldados americanos pilotando aviones de combate, porque eso supondría citando al presidente de EEUU, Joe Biden, la tercera guerra mundial. Pero compañeros, no tenemos ninguna garantía de que no van a incumplir su palabra (…) La escalada bélica es un animal insaciable que nunca es suficiente y arrastra a todos», ha señalado Belarra.

Asimismo, ha criticado a su propio Gobierno por hacer «seguidismo» de los intereses de Estados Unidos, cuando la gente, según ha dicho, lo que quiere es «paz, diplomacia y negociación». En esta línea, en clara alusión a Sánchez y los ministros socialistas, ha remarcado que, a su juicio, lo «cobarde» es «jalear la guerra desde los escaños y los platós» de televisión.

«Agredido»

Por su parte, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha manifestado este viernes en Eslovenia que no cabe ser «equidistante» ante la invasión rusa de Ucrania, puesto que hay un agresor claro, el régimen de Putin, y por tanto hay que estar del lado del «agredido». En vísperas de que se cumpla el primer aniversario del ataque ruso y tras reunirse con el primer ministro de Eslovenia, Robert Golob, Sánchez ha subrayado que la única persona que ha querido esta guerra ha sido Vladímir Putin, al tiempo que ha advertido de que también está en juego la seguridad europea, y con ella la global.

Además, el jefe del Ejecutivo socialcomunista ha defendido la importancia de que «entre todos logremos encontrar muchos más aliados a la propuesta para la paz del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski», ha dicho en referencia a la postura más equidistante que han mostrado buena parte de países de América Latina o África desde que estalló la guerra, recoge Ep.

De igual modo, Sánchez ha hecho un llamamiento a mantener la unidad entre los países europeos y no olvidar que el origen de la guerra «es puro imperialismo», algo que «por desgracia hemos vivido en otros momentos de la historia» y que las sociedades democráticas no pueden aceptar, ha sostenido.