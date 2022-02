Ione Belarra quiere que los españoles dispongan de siete días de permiso al año remunerados para cuidar familiares. Es una de las medidas que incluirá en la Ley de Diversidad Familiar que prepara el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 y que en los próximos días empezará a negociar con el resto de miembros del Consejo de Ministros. Porque, por ahora, no hay consenso en el gabinete ministerial para sacarla adelante.

La líder de Podemos ha elegido ni más ni menos que el día de hoy, con la vicepresidenta segunda Yolanda Díaz defendiendo la actualización de la reforma laboral en el Congreso, para hacer el anuncio junto a Irene Montero. De esta forma han tenido la excusa perfecta para dejar sola a su compañera ante la Cámara y ahondar más en las tensiones que se viven a cuenta del nuevo marco de relaciones laborales.

La secretaria general de Podemos apuesta por un permiso “que te permita quedarte en casa cuidando a tus hijos cuando han pasado una mala noche vomitando o tienen un poco de fiebre, que puedas pedir el día para llevar al médico a tus padres o que puedas estar con tu pareja cuando está enferma”. Algo similar a los días personales aunque de forma ampliada y sin comunicación previa.

Dice Belarra que es una forma de equiparar a nuestro país con otros de alrededor, aunque por ahora solo 16 de los 27 estados de la comunitarios han adoptado una norma similar. “España tiene que empezar a homologarse con otros países de la Unión Europea y establecer un permiso de cuidado de al menos siete días al año por persona, que esté 100% remunerado” ha sentenciado la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030.

Abandonan a Yolanda Díaz

Aunque ya hace varias semanas que todos los ministros estaban avisados de que la convalidación del real decreto ley sobre la reforma laboral iba a ser el jueves 3 de febrero, Belarra y Montero no encontraron mejor fecha para confirmar su presencia en la jornada ‘Una ley para proteger a todas las familias’, donde se presenta el Libro Blanco elaborado por la OCDE y la Comisión Europea para un nuevo marco nacional sobre apoyo y protección familiar, que la que Yolanda Díaz defendía su nueva reforma laboral ante los grupos parlamentarios.

Da la casualidad que este acto se ha desarrollado a escasos metros del Congreso de los Diputados donde se debate la reforma laboral, en el CaixaForum de Madrid, a unos siete minutos andando de la carrera de San Jerónimo. Su ausencia no es una casualidad. Sin Belarra ni Montero, con Alberto Garzón de baja por COVID, Joan Subirats -de los Comuns y muy cercano a la vicepresidenta- era el único de los cinco miembros del gobierno de la cuota de Unidas Podemos que han arropado a la ministra de trabajo durante la defensa de su reforma laboral.

En la organización morada consideran «un fracaso» de Yolanda Díaz el no haber derogado la norma de Mariano Rajoy y el haber convalidado el decreto de actualización con los partidos de la derecha. Aunque los ministros tienen libertad de acudir o ausentarse del pleno cuando lo deseen, más aún los que no sean diputados, la norma no escrita dice que cuando uno de ellos defiende un proyecto importante el resto acude a arroparle. Ese acompañamiento es aún mayor cuando se trata de compañeros de tu propio partido. La ausencia gran parte de la sesión de Belarra y Montero, pues, demuestra la división en el seno de la coalición podemita.