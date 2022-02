La votación de la reforma laboral no se va a repetir, a menos que lo indique un juez. La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, ha comparecido tras la reunión de la mesa de este martes para decir que «los errores ni se corrigen ni se enmiendan». Argumenta la jefa del legislativo que «todo se correctamente» y denuncia «los ataques y descalificaciones injustificadas» que dicen haber recibido «quienes trabajan en el Congreso». La socialista ha defendido que «lo que no se puede esperar de mi es que sea neutral ante los ataques hacia la institución que me honra presidir, atacarles a ellos es atacar la honorabilidad del Congreso».

La Mesa del Congreso, por mayoría progresista, ha tumbado los escritos de protesta del PP por esa votación tan ajustada, concluyendo que «no hubo un error técnico», sino una equivocación del diputado del PP Alberto Casero. «Las decisiones adoptadas fueron correctas, el procedimiento de comprobación de voto fue el adecuado y, al no haber un error técnico, no había necesidad de reunir a la Mesa -ha sentenciado Batet-. Y como saben los errores en el voto no dan lugar a repetición o corrección alguna».

«Podrán criticarse los argumentos, pero no se puede desacreditar a unos profesionales que ejercen su trabajo con independencia» ha aseverado la presidenta del parlamento. Meritxell Batet, acompañada únicamente de los miembros de la mesa de su partido, ha dicho que «no se puede cuestionar su honestidad». Según ella, eso, «es un modo de deslegitimar a la institución». «Me dirijo a los ciudadanos para decirles que en las instituciones existen personas responsables» ha sentenciado la diputada de los socialistas catalanes tras el cuestionamiento de los informes de los letrados sobre el voto del diputado popular.

«Esta presidencia va a garantizar siempre la independencia de sus profesionales» ha aseverado Batet, en un tono solemne que daba muestra de su enfado. La socialista ha querido salir al paso de las críticas del PP al informe de los letrados y ha subrayado la independencia de los servicios jurídicos, recordando que estos altos funcionarios estaban en los mismos puestos cuando ella llegó a la Presidencia.

El cuerpo de letrados del Congreso examinó el voto de Casero en la polémica votación de la reforma laboral, que sirvió al Ejecutivo para convalidar su decreto ley con un voto erróneo del PP, y que la presidenta Meritxell Batet no permitió subsanar. Una decisión que según la oposición va en contra de lo que establece el reglamento. El informe al que se acoge y defiende a ultranza Batet dice niega el redactado literal de la resolución de 21 de mayo de 2012 del Congreso, que exige llamar al diputado que vote telemáticamente para confirmar el sentido del voto, algo que no hizo la presidenta de la Cámara baja y por la que le acusan de prevaricar.

Batet, dos días antes de las elecciones en Castilla y León, y con el fin de beneficiar los intereses electorales del derrotado Luis Tudanca, filtró fue el informe a los medios, cuando la Mesa del Congreso, el órgano que debía analizarlo, no se reunía con este fin hasta hoy martes, día en que lo ha mirado. Lo normal hubiese sido que ese informe no se hubiese conocido hasta esta semana. Pero la opinión de los letrados, favorable a los intereses del PSOE, se conoció en vísperas de la jornada de reflexión.