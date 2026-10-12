Ayuso: «Es el último desfile de Sánchez, estamos todos muy contentos»

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha celebrado este lunes el 12 de octubre, la Fiesta Nacional, destacando que es «el último desfile» de Pedro Sánchez en La Moncloa.

«Es un gran día porque hoy celebramos la Fiesta Nacional, el Día del Pilar, el Día de la Hispanidad, el orgullo de ser hispanos y formar parte de esta gran comunidad y también es el último desfile de Sánchez, con lo cual estamos todos muy contentos y seguramente él también porque ya se le va a acabar este martirio», ha indicado Ayuso, en declaraciones a Telemadrid.

La dirigente madrileña ha señalado que a Sánchez «nadie le compra un peine» y ha opinado que tratará de sacar «algún truco, algún señuelo de última hora» ante las elecciones generales del 29 de noviembre.

«Pero es que España no soporta un día más a este gobierno y la gente está tan harta de tanta impunidad, mentira y mafia», ha concluido.

Abucheos a Sánchez

Sánchez ha sido recibido con insultos, pitos y abucheos a su llegada a la Plaza Cánovas del Castillo para asistir al acto central del 12 de octubre, la parada militar, presidida por los Reyes.

Sánchez ha llegado en coche oficial y ha esperado unos minutos antes de bajar y posicionarse junto a las autoridades para recibir a los reyes.

Tras el presidente, han llegado los reyes Felipe VI, ataviado con el uniforme de gala del Ejército del Aire, y Letizia, acompañados de la princesa Leonor, también ataviada con uniforme del Ejército de Tierra, y la infanta Sofía.

Los pitos y abucheos se han vuelto a reproducir tras la llegada de los monarcas, durante el saludo de la Familia Real a las autoridades del Estado y ministros del Gobierno.