La presidenta de la Comunidad de Madrid y candidata única a presidir el PP de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha defendido que no quiere que el partido en la región sea «un club de amigos» sino que esté cerca de la calle y ha avanzado que planea celebrar una Convención para debatir ideas en octubre.

Así lo ha expuesto durante el acto de presentación de su programa para liderar el PP en la región, en Majadahonda, donde ha hecho hincapié en que quiere un partido «que siga conectando a los ciudadanos de izquierda a derecha en torno a un mismo mensaje de prosperidad y de libertad que emanó de las urnas ahora hace un año», que une al hombre y a la mujer», que no entiende clases sociales, que no las divide y que no las enfrenta» y una formación «que va de lo rural a las grandes urbes».

«Somos un partido que representa a todos, a la infancia, a la discapacidad, a los mayores, a las personas que triunfan y que muchas veces son perseguidas en nuestro país y sobre todo somos el partido de las personas que necesitan una nueva oportunidad para sacar adelante sus vidas y sus proyectos. Ese es el PP», ha reivindicado.

Además, ha remarcado que son también un partido que tiene siempre que actuar «con humildad, con normalidad y por causas nobles, justas y, sobre todo, causas importantes en tiempos frívolos». Así, la presidenta ha sostenido que no quiere «un club de amigos», ni «adhesiones inquebrantables», ni que se le dé la razón cuando no la tiene así como tampoco que le escriban al móvil «para pedir cosas».

«Os quiero ver a todos en los medios de comunicación, en las redes, con las asociaciones, con los ciudadanos, hablando con autónomos, escribiendo artículos, dando batallas, en las encuestas, en los medios, en todas partes y en la calle. Quiero que sea un partido callejero, pandillero, que está con la gente, que da esas peleas y que lo hace siempre con cabeza, con corazón y con humildad», ha declarado.

En este punto, ha trasladado que no quiere un partido «que dé por hecho los puestos», porque no les pertenecen ni son para siempre y porque tienen que ser conscientes de que están «por un breve período de tiempo para pasar el testigo a otros mejores que están por venir».

Ayuso quiere un partido que «elija ganadores, a personas que conectan con el votante y con los ciudadanos» así como que esté siempre «con el afiliado» porque muchas veces las personas con la que se tiene «más confianza con aquellas que más se abandonan».

«Para bien o para mal hay muchos partidos que nos disputan el voto y esa es la mejor cura de humildad que existe», ha remarcado, al tiempo que ha reiterado que el voto «no es cautivo» ni les pertenece sino que es «libre» y hay que ser consecuente y cuidarlo «cada día».

Asimismo, la presidenta madrileña ha avanzado que la Convención que quiere celebrar será la continuación del Congreso autonómico del partido, que se celebrará el 20 y 21 de mayo en Ifema.

«Ojalá lo podamos celebrar en torno al mes de octubre para decirle a todos los ciudadanos con claridad qué pensamos, qué ideas tenemos, por dónde queremos transcurrir y que nuestro proyecto sea cada vez más reconocido y más querida para todos los madrileños», ha subrayado.