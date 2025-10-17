Ayuso lanza un proyecto pionero para acercar la IA a los alumnos de FP y mejorar su inserción laboral

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado este viernes el lanzamiento de Madrid AWS Futuro IA Builders Lab 2028. Se trata de una iniciativa pionera destinada a potenciar el talento en la Inteligencia Artificial (IA) de los alumnos que están cursando Formación Profesional (FP). La enseñanza se impartirá fuera del horario lectivo de los alumnos y llegará además a docentes y empresas.

Díaz Ayuso ha realizado este anuncio junto a Amazon Web Servicies, durante la visita que la jefa del Ejecutivo madrileño ha realizado a las instalaciones de la multinacional tecnológica norteamericana en Austin (Estados Unidos). Ayuso se encuentra estos días de viaje institucional a Texas.

Según ha avanzado, este proyecto se desarrollará durante los próximos tres años. Su objetivo es que tanto estos sectores profesionales como los estudiantes conozcan el impacto que la Inteligencia Artificial está teniendo en sus trabajos e industrias. La medida cuenta con el apoyo de la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades y se enmarca en el acuerdo de colaboración firmado el año pasado por la Consejería de Digitalización y AWS, dirigido a reducir la brecha entre la alta demanda de especialistas y la oferta de talento en Inteligencia Artificial en el mercado laboral.

La iniciativa permitirá que los alumnos, fuera de su horario lectivo, se formen desde Madrid Aula Digital en IA generativa. El proyecto cuenta con el respaldo de Amazon Web Services.

También podrán desarrollar prototipos de aplicaciones con esta tecnología junto a compañías madrileñas y asociaciones empresariales, trabajando en casos reales. Los proyectos tendrán la posibilidad de optar a los premios AWS FUTURO IA Challenge, con el fin de poner en marcha los más relevantes en entornos reales de la multinacional tecnológica.

Además, desde el Ejecutivo autonómico han anunciado que la Comunidad de Madrid se sumará a la alianza Tech de AWS, una coalición que reúne a más de 60 empresas, Administraciones públicas y más de 650 instituciones educativas, que trabaja para equipar a los estudiantes con los conocimientos tecnológicos más demandados en el campo de la nube.

Referente en innovación

Se trata de ampliar sus habilidades tecnológicas en los planes de estudio de escuelas técnicas y centros universitarios. La alianza Tech de Amazon Web Services se enmarca en el compromiso de Amazon de formar a medio millón de alumnos en capacidades digitales en España para 2027.

Asimismo, gracias a la colaboración con esta compañía y a sus servicios en la nube, se va a impulsar el ecosistema innovador de la región, facilitando la creación de soluciones que respondan a los retos de la región, como el transporte, la salud, el medio ambiente, la educación y el turismo, mediante el aprovechamiento de los más de 4.700 conjuntos de datos abiertos proporcionados por la Administración regional. Esta iniciativa fomenta la cooperación entre empresas, startups, universidades y la administración promoviendo el intercambio de conocimiento y acelerando así la transformación digital en Madrid.

A través de estos proyectos, el Gobierno madrileño se consolida como un referente en innovación, mediante las alianzas público-privadas. El objetivo es acercar las tecnologías emergentes a las aulas y preparar a las nuevas generaciones para liderar la revolución tecnológica.