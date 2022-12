Ayuso recuerda a la izquierda huelguista que «Madrid ha hecho fijos a más de 10.000 sanitarios»

La presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, ha destacado en su mensaje institucional de Fin de Año que «Madrid ha hecho fijos a más de 10.000 sanitarios». En pleno parón de la huelga política orquestada por la izquierda contra el Gobierno regional del PP, la jefa del Ejecutivo autonómico ha enfatizado además que «se han mejorado las condiciones salariales de más de 11.000 profesionales entre enfermeras y médicos de Atención Primaria».

En su discurso televisado desde la Real Casa de Correos de la Puerta del Sol, sede de la Presidencia de la Comunidad, Ayuso ha subrayado que los profesionales que dan cobertura a la sanidad pública en Madrid ascienden a 92.000 y que la región cuenta con «5.000 profesionales más que antes de la pandemia». «Nunca Madrid había tenido tantos profesionales sanitarios ni tanta estabilidad laboral», ha recalcado.

Junto a ello, ha calificado de «hito» en España y en Europa la creación del Centro Quirúrgico del Hospital Gregorio Marañón, un edificio de seis plantas y 16.000 metros cuadrados dotado de la tecnología más avanzada, así como las nuevas Urgencias del Niño Jesús, la UCI Neonatal de La Paz, o el nuevo servicio de oncología y radioterapia del Hospital de La Princesa.

Asimismo, la presidenta ha puesto de relieve que la Comunidad de Madrid es «líder en la creación de empleo» y la zona de España donde se constituyen más empresas. «Somos pioneros en el transporte público no contaminante; y no nos hemos olvidado de los problemas individuales de las personas con planes sobre salud mental, ayuda a los jóvenes contra las adicciones y asistencia para combatir la soledad no deseada», ha manifestado.

De esta manera, Ayuso ha valorado que «el año que dejamos ha sido bueno para la Comunidad de Madrid». «Hemos seguido trabajando para mantenernos como el motor económico de España, aportar los mejores hospitales públicos de la nación, resucitar el turismo nacional e internacional, convertirnos en el centro digital de Europa y Norte de África, impulsar la mayor obra del Sur de Europa, que es Madrid Nuevo Norte, y cumplir ya más del 95% de nuestro programa electoral», ha precisado.

Menos impuestos

Así, contraponiendo su modelo de gestión a los incumplimientos electorales de otros gobernantes, como el propio jefe del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, Ayuso ha ido detallando que «prometimos rebajar los impuestos, y lo hemos hecho; prometimos la gratuidad del transporte público para los mayores, y ocurrirá a partir de mañana» o «prometimos rebajar las tasas universitarias, y lo hemos hecho».

También ha apuntado que «prometimos un plan para abaratar el alquiler de vivienda para jóvenes, mayores, personas con discapacidad y mujeres jóvenes embarazadas, y ya hemos comenzado con seis promociones en el barrio de Valdebebas, y los municipios de Colmenar Viejo, Torrejón de Ardoz, Tres Cantos y Alcorcón con alquileres un 40% más bajos que el precio del mercado». «Y prometimos congelar las tarifas del agua y del transporte público, y también lo hemos hecho», ha agregado.

De igual modo, ha valorado la «buena marcha» del Plan de maternidad, paternidad y natalidad, el «más ambicioso de España en defensa de la vida y para ayudar a las familias», con 5.500 mujeres que ya se han beneficiado de las ayudas directas para madres menores de 30 años y con rentas inferiores a 30.000 euros, ha indicado la presidenta madrileña. «Entre los servicios más importantes, está la ayuda a los que menos tienen», ha apostillado.

Además, ha recordado que «el dinero público es el de todos, como lo es la Administración y los funcionarios a su servicio». «Y esa administración tiene que ser austera, eficaz y destinada a dar los mejores servicios que la sociedad demanda», ha sentenciado de cara también al año 2023 que comienza.