Ayuso: «Díaz es la vicepresidenta más ineficaz que hemos tenido, además de una traidora como Errejón»

Isabel Díaz Ayuso (Madrid, 1978) juega con ventaja. La ventaja que le da saber que va a ganar las elecciones sí o sí, la comodidad que le otorga el que sus rivales sepan 49 días antes de las autonómicas del 28 de mayo que también gobernará. La presidenta de la Comunidad de Madrid hará campaña porque es lo que toca, aun a sabiendas de que si no la llevase a cabo, también arrasaría en las urnas. Claro que también el verbo se puede conjugar en pasiva: los ataques a su persona son tan cantosos y de tal calibre, seguramente lo nunca visto en la historia reciente de España, que lo único que hacen es fortalecerla a diario. Sólo hay que remitirse a los resultados electorales y a la demoscopia. Al punto que en estos momentos, y aunque ella lo niegue con obstinación, está en la mayoría absoluta. La política más famosa de España es fruto de su destreza en la gobernación, como vimos con esa pandemia que le valió el reconocimiento mundial, y de la persecución de sus rivales, en especial un Pedro Sánchez que ha contribuido notablemente a la construcción del personaje. En la primera parte de esta entrevista, centrada en la política nacional, es especialmente acerba con la dirigente prefabricada —o no— de moda: Yolanda Díaz.

PREGUNTA.- ¿Quién es su verdadero rival en estas elecciones?

RESPUESTA.- Tengo claro que es Pedro Sánchez y el proyecto que está instalado en La Moncloa y que está causando un daño tremendo a España. También tengo claro que si el 28 de mayo le va tan mal como parece en Madrid, su proyecto, que ya está terminal, no tendrá solución. El ataque contra Madrid, despiadado y diario, es evidente. Saben que éste es su punto final y por eso harán todo lo que puedan para seguir manipulando la realidad y señalando a Madrid, intentando que aquí las cosas no funcionen.

P.- Siempre digo que hay algo peor en la vida que darse de cabezazos contra la pared, que es ir contra usted, porque cuando lo hicieron, hace dos años, aparte de sus méritos, le regalaron una cuasi mayoría absoluta, ¿no han aprendido?

R.- Como lo manipulan y lo controlan todo, creen que Madrid caerá en algún momento. No se dan cuenta de que aquí las cosas funcionan de otra manera, porque Madrid es la España de siempre pero con más ganas que nunca de trabajar, de prosperar, de unir, de crecer. Las cifras y los hechos están ahí, y eso no lo pueden cambiar. Madrid está compuesta de ciudadanos de todos los rincones del país y del mundo que han venido aquí huyendo, precisamente, de ellos. No pueden pretender que la gente a la que han echado del País Vasco o de Cataluña les perdone, porque vienen huyendo de ellos. Como tienen la estrategia de la carcoma, que es ir destrozando todas las instituciones desde dentro, piensan que, tarde o temprano, esto puede ocurrir con Madrid, por eso también lo intentan carcomer. Pero aquí no nos dejamos. Y por eso, con mucho trabajo y sacrificio, damos todas las batallas, y todos los días. Sánchez sabe que, a partir del 28 de mayo, va a caer del todo. Su máxima aspiración es no quedar tercera fuerza y quedará tercera fuerza porque la gente ya no aguanta más. Basta ir por la calle para ver que el proyecto socialista es una ultraizquierda que no representa a la gente de bien que levanta España con su sudor y su trabajo.

P.- ¿Es Yolanda Díaz el salvavidas de Pedro Sánchez?

R.- Díaz es la vicepresidenta más ineficaz que ha tenido España, además de una gran traidora con su proyecto, como lo fue Errejón en su momento. Este cúmulo de pequeños partidos son facciones de traidores que lo único que quieren es más poder. No «más país», más poder. Y además, como tantos líderes dictatoriales a los que admira, es ese tipo de político que susurra y sonríe a los pobres que ella misma crea. Lo que quiere Yolanda son pobres a los que susurrar y sonreír. Y, de hecho, todo lo que hace es pobreza masiva. Maquilla las cifras del paro, no ha estado cuando más lo necesitaban los autónomos y los empresarios, ni ha atendido a los ciudadanos, no ha contado con la empresa. Es muy traidora. Yo no sé jugar en el campo de esas izquierdas, ni me interesa saber cuántos votos se van a traspasar entre ellos. Lo que sí sé es que se ha multiplicado el paro, se han hundido empresas, lideramos el desempleo juvenil, somos el país que peor se ha recuperado de la pandemia…

P.- La reforma laboral del PP, que funcionó y generó más de 2 millones de puestos de trabajo, no la ha derogado. Prácticamente la ha dejado más o menos como estaba.

R.- El problema es que, como nos esperábamos algo mucho peor… Pero el problema es lo que no ha hecho. Hoy, ser autónomo es ser una persona señalada por tu propio Gobierno y tener una empresa en España se ha convertido en algo casi imposible, porque lo que quiere este Gobierno es que nada funcione.

Quieren llevar a España a una especie de Argentina, proceden de los mismos vínculos. La propia Yolanda Díaz ha tratado a Cristina Fernández de Kirchner como si fuera su mejor amiga. Una mujer que está sentenciada por haber sido uno de los políticos que más ha robado a Argentina y a su pueblo. ¿Qué han hecho allí? Destrozarlo todo hasta el punto en el que ya nada funciona, en que todo el pueblo depende de ellos y toda la inversión se va. Los hombres libres que tienen sus propiedades y sus proyectos, huyen y lo que queda son masas desprovistas de incentivo y de ilusiones, pero presas de una subvención. Y luego te pone una buena sonrisa y te habla despacio, como si fueras tonto y no supieras lo que es pagar una nómina o trabajar cada día, y aquí lo hemos solucionado todo. Y se coge el Falcon, que también le gusta, paseo arriba, paseo abajo, con ese discurso.

P.- Es un estilo distinto al de Mónica García, son antagónicas.

R.- Son muy parecidas, con distintos estilos.

P.- ¿Cuál le gusta más?

R.- Eso a mí no me corresponde porque yo lo que veo son los resultados. Y nunca el autónomo había estado peor tratado en España, nunca había existido tanto desincentivo hacia la empresa. Lo único que le pido a la gente es que compare sus propuestas con las de los líderes que ella admira y los países donde se han aplicado las mismas recetas y vea que llega lo mismo. El socialismo que gobierna en España se ha convertido en ultraizquierda y el socialismo clásico, que entendía que el fin no justifica los medios y quería una redistribución equitativa de la riqueza, no tiene representación en el proyecto de Sánchez y de Díaz.

P.- ¿Cómo están en este momento sus relaciones con Feijóo? Se dice que no tan bien como antaño.

R.- ¿Ah, sí?

P.- Eso se comenta en los círculos del Partido Popular. Hay una frase de Feijóo de estos días que me ha llamado la atención. Dijo que aspira a tener mayorías como en Galicia y Andalucía, pero se olvidó de Madrid. Es verdad que no es una mayoría absoluta, pero…

R.- No lo es porque aquí la circunscripción es más compleja, pero en porcentaje de votos no estuvo nada mal. La realidad es que tenemos una muy buena relación. Esto va por partes. Ahora vienen unas elecciones autonómicas en las que Madrid tiene mucho que decir y después llegará el momento de enfilar el último paso para cambiar las cosas en España y devolver el sentido común a este país. El tiempo dará la razón y demostrará cómo es nuestra relación. ¿Para qué lo voy a repetir una y mil veces? Si es que por más que lo diga, no importa. Estamos gobernados por un proyecto totalitario que lo carcome todo: si el INE no me gusta, lo cambio; si un guardia civil hace su trabajo, lo destituyo; si una sentencia no me gusta, la manipulo; si el Código Penal no me viene bien, lo cambio también; si el Constitucional no me está dando la razón, lo quito. Así que, como Moncloa está a la desesperada, creo que a la hora de hablar de nuestra relación, qué mejor que demostrarlo con el tiempo.

P.- El 80% de los periodistas y los medios de este país están controlados por la izquierda y usted es la más odiada. Parece que no existiera otro político en este país que no fuera Isabel Díaz Ayuso, ¿qué conclusión saca?

R.- A lo mejor es porque dejo al rey desnudo. Porque hablo claro y dejo al desnudo todas las vergüenzas de este proyecto. Soy una mujer libre, que habla con la cabeza y el corazón, señalando lo que es verdad y atendiendo a la realidad. Y este proyecto pretende todo lo contrario, te va empobreciendo, pero te sonríe. Es un Gobierno de efectos. El mío es un proyecto que va de frente, que está a los problemas reales, es el único que está trayendo inversión, el que tiene los mejores planes de futuro para los próximos años en vivienda, empleo, agricultura, familia, en temas ilusionantes. Madrid es el tercer destino del mundo en musicales y el segundo en conciertos. En fin, es apabullante lo que se está haciendo en Madrid y lo que le queda por delante. Y eso no lo soportan. Pretenden tratar a todo el mundo como tontos y no soportan que Madrid esté ahí para dejarles al desnudo.