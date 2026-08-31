El Ministerio del Interior sabía antes de la invasión a Ceuta que las cifras de llegadas de irregulares eran anormales, pese a que el titular de la cartera, Fernando Grande-Marlaska, dijo que «ningún servicio de información atisbó nada parecido» a lo que acabó ocurriendo en la ciudad autónoma. Sin embargo, reconoció que en el enclave español en el continente africano entraron «en siete días, 1.000 personas». En ese pequeño período de tiempo entró la misma cantidad de inmigrantes que en los 62 días de julio y agosto de 2025.

Marlaska trató este martes de negar que hubiera habido informes de inteligencia o datos que alertasen de la avalancha migratoria en Ceuta del 30 de julio, cuando la ciudad autónoma recibió 80.000 inmigrantes ilegales procedentes de Marruecos a través del espigón de El Tarajal en apenas 24 horas.

«Alguien puede entender que si se hubiera vislumbrado algo similar teniendo en cuenta lo que sucedió en 2021, se habría elevado al nivel de las más altas instancias para tomar medidas extraordinarias», insistió el ministro del Interior desde la sala de prensa de La Moncloa.

De este modo, el dirigente desdecía a la titular de Defensa, Margarita Robles, quien había asegurado, durante una comparecencia en el Congreso, que el servicio de inteligencia «dio la información requerida» sobre una posible avalancha migratoria sobre Ceuta.

El propio Marlaska quiso restar importancia a la inmigración registrada en los días previos en el espigón de El Tarajal. Para evidenciar lo que él consideraba como «normalidad», dio los siguientes datos sobre las siete jornadas precedentes a la invasión: «En la última semana habían entrado, en siete días, 1.000 personas. Es un número importante, sin duda. Pero es también muy habitual en las épocas de verano que siempre acontecen y para lo cual estamos preparados».

1.000 llegadas, cifra anormal

Sin embargo, 1.000 llegadas en una sola semana no es una cifra habitual. Sobre todo, si se compara con los datos de llegadas a la ciudad autónoma en los dos últimos años en esas mismas fechas.

En 2024, el Gobierno admitió a través de una respuesta parlamentaria por escrito que en los meses de verano no hubo un incremento de entradas tan drástico como el que Marlaska aseguró durante el período estival: «Se señala que las personas inmigrantes llegadas a Ceuta de forma irregular durante los meses de julio y agosto de 2024 han sido 123 (julio) y 304 (agosto)». Es decir, que sólo en la semana previa al asalto a la frontera de la ciudad autónoma habían entrado ilegalmente un 700% más que en todo el mes de julio de hace dos años.

Además de ellos, tal y como el Ejecutivo reveló en una respuesta parlamentaria por escrito, «en el mes de julio llegaron a Ceuta 55 menores inmigrantes no acompañados y en agosto 309».

Las cifras de 2025 tampoco fueron tan elevadas como las de este año. Los informes de Interior reflejaron que, entre el 30 de junio y el 31 de julio de 2025, hubo 474 llegadas, tanto terrestres como por mar. En el mes de agosto, época en la que, según el ministro, hay más inmigración ilegal, se registraron 560 llegadas.

Las cifras exponen la anormalidad que se vivía en los días previos a la invasión del 30 de julio de 2026. Pese a que Interior insistía en que no había ninguna señal que advirtiese de la avalancha del 30 de julio, sólo en los siete días previos a la invasión de 2026 entraron los mismos inmigrantes irregulares que la suma de todo el mes de julio y el mes de agosto de 2025.