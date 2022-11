La Audiencia para los pies a Rita Maestre: rechaza ver las llamadas del primo de Almeida

Nuevo varapalo judicial a Más Madrid en el caso de las mascarillas. La Audiencia Provincial de Madrid ha rechazado la petición del partido de Íñigo Errejón y Rita Maestre para que el juez indague sobre el listado de llamadas de Carlos Martínez-Almeida, primo del alcalde de la capital, para descubrir cómo fue el contacto con los empresarios imputados por estafa al Consistorio.

En un auto, al que ha tenido acceso OKDIARIO, la sección tercera del tribunal avala la decisión del juez Adolfo Carretero y desestima el recurso de esta acusación popular, que también pidió la misma medida en relación a la presidenta de la Universidad Americana en Madrid CIS, María Díaz de la Cebosa, que fue quien llamó al primo del alcalde cuando supo que uno de los empresarios investigados, Luis Medina, ofrecía material sanitario al Ayuntamiento.

El tribunal confirma íntegramente la resolución del juez instructor que sostuvo que «ni María Díaz de la Cebosa ni Carlos Martínez-Almeida son investigados en la causa, habiéndose limitado a facilitar una dirección de mail al investigado Luis Medina para contactar con el Ayuntamiento de Madrid». Un correo electrónico que, tal y como publicó OKDIARIO, aparece 200 veces en Internet y que, por tanto, está al alcance de cualquier usuario.

La propia web del Ayuntamiento en su ficha correspondiente al órgano Coordinación General de la Alcaldía incluye este email como la vía de entrada oficial. «Datos de localización y contacto. Dirección calle Montalbán, 1, planta 4ª, 28014, Madrid. Barrio: Los Jerónimos. Distrito: Retiro. Teléfono: 010. Correo: [email protected]», se detalla. Se indica que las competencias de este órgano son: «tareas de coordinación general; la secretaria general técnica, la asesoría jurídica; organización y régimen jurídico; gabinete de alcaldía; protocolo; gabinete de comunicación; oficina digital; relaciones con otras Administraciones; coordinación de la representación institucional internacional del alcalde (…)».

Pese a ello, el partido de Rita Maestre e Íñigo Errejón aprovecha para atacar al Gobierno municipal y sugerir que los empresarios imputados Luis Medina y Alberto Luceño usaron una vía de entrada especial en el Ayuntamiento gracias al primo del alcalde, José Luis Martínez-Almeida. Un hecho que tanto el juez como la Audiencia Provincial han constatado que es falso.

Sin embargo, los de Más Madrid, con el fin último de sacar un beneficio político, solicitaron que se interviniera el teléfono móvil del primo de Almeida y de la presidenta de la Universidad Americana en Madrid CIS. El juez y la Audiencia Provincial han confirmado que estas diligencias propuestas «suponen una intromisión en su intimidad personal al obligarles a aportar sus teléfonos particulares y analizar sus llamadas».

Además, añaden el juez y la Audiencia, «el listado de llamadas no aportaría nada al proceso, seguido por una presunta estafa agravada cometida por los investigados Medina y Luceño al Ayuntamiento de Madrid, no un delito de tráfico de influencias y malversación de caudales públicos, porque no se conocería tampoco el contenido de las conversaciones; las diligencias solicitadas perjudican a quienes son testigos y no imputados; y, resultan inútiles para averiguar el delito de estafa que es objeto de investigación».