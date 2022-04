La Audiencia Nacional exculpa a María Dolores de Cospedal y a su marido, Ignacio López del Hierro, del espionaje a Luis Bárcenas en la Operación Kitchen. Así lo ha acordado la Sala de lo Penal, que ha archivado este caso para la ex secretaria general del Partido Popular, al tiempo que ha desestimado todos los recursos presentados contra la decisión del juez instructor Manuel García Castellón de finalizar la instrucción de esta pieza separada del caso Tándem, en la que habría participado el comisario jubilado José Manuel Villarejo.

En concreto, en relación con la petición de revocar el archivo de la causa para Dolores de Cospedal y su marido, el auto examina todas las conversaciones, anotaciones y mensajes que, según el fiscal, probarían su implicación en los hechos y concluye que no son suficientes indicios de su participación en los hechos investigados.

La Sala valora que el reconocimiento de Dolores de Cospedal y López del Hierro de sus reuniones con Villarejo responden a «cuestiones al margen de los hechos investigados». Por ello, el tribunal comparte los razonamientos del juez instructor cuando cerró la causa para ellos basándose en doctrina del Tribunal Supremo según la cual el auto de transformación a procedimiento abreviado es un filtro en manos del juez de instrucción para depurar el objeto procesal y expulsar mediante el sobreseimiento aquellos hechos investigados no respaldados por indicios fundados de comisión y continuar así el proceso respecto aquellos que cuentan con una base indiciaria sólida, evitando la apertura de juicios innecesarios.

Juicio

Sí irá a juicio por la Operación Kitchen la ex cúpula del Ministerio de Interior, tras desestimar la Sala de lo Penal Audiencia Nacional todos los recursos interpuestos contra el auto de pase a procedimiento abreviado de la causa. En trece autos, notificados este miércoles, los magistrados desestiman íntegramente los recursos presentados por la Fiscalía Anticorrupción, los partidos políticos PSOE y Podemos y los investigados contra el auto del juez Manuel García Castellón del pasado 29 de julio en el que cerraba la instrucción de esta pieza separada del caso Tándem y proponía juzgar a once personas, entre ellas, el ex ministro Jorge Fernández Díaz.

‘Operación Kitchen’

Este periódico desveló que el Ministerio del Interior utilizó fondos reservados que obraban en poder de Francisco Martínez, encargado de distribuirlos desde la Secretaría de Estado de Seguridad, para llevar a cabo la operación de espionaje a la familia Bárcenas entre 2013 y 2015. Todo ello, según señala el juez instructor, con la participación de Jorge Fernández Díaz, ministro del Interior y máximo responsable político de este departamento en ese momento, que abusó de sus funciones con el conocimiento de su ilicitud.

La entonces cúpula de Interior pactó con el delincuente Enrique Olivares el pago de una cantidad procedente de los fondos reservados a cambio de ejecutar el asalto a la vivienda de los Bárcenas. El objetivo era recuperar tres pendrives con información sensible del Partido Popular. Los responsables del plan adelantaron a Olivares 10.000 euros de los fondos y le prometieron otros 40.000 euros si la misión culminaba con éxito, algo que finalmente no ocurrió.