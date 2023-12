La asociación de Mayor Oreja y San Gil compara a Sánchez con Herodes en su campaña de Navidad

NEOS, la asociación fundada por el ex ministro del Interior Jaime Mayor Oreja y la ex líder del PP en el País Vasco María San Gil, ha lanzado una campaña de Navidad en la que comparan al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con Herodes, que pasó a la historia por ser el tirano que reinó sobre el pueblo judío durante las últimas décadas del año I a.C. y por mandar matar a todo niño menor de 2 años que naciera en Belén con el fin de evitar el nacimiento de Jesús en el conocido como Día de los Inocentes.

El video, de algo menos de dos minutos de duración, tiene como protagonistas a varios ciudadanos anónimos que dan su opinión sobre un personaje, cuya identidad no se revela al principio.

«Es un tirano», «Es capaz de cualquier cosa», «Tiene a mucha gente a su alrededor que hace lo que él dice», «Es un cobarde», «Es un ególatra», «En Israel no le tienen mucho cariño», «No tiene escrúpulos», «Engañador, mentiroso, cínico», «Da miedo» o «Está aislado en su propio mundo» son sólo algunas de las respuestas que dan estas personas interrogadas sobre cómo describirían al misterioso personaje que no desvelan al espectador, de tal forma que juegan con que este piense que están describiendo a Pedro Sánchez, tal y como deslizan a continuación.

«¿En quién estabas pensando? Herodes… es Herodes», lanza la campaña de Navidad de Neos, antes de explicar -aludiendo tácitamente a la situación actual de España con Sánchez en el Gobierno- que aunque Herodes tenga «su lugar en la Historia, no es el lugar principal» porque el «protagonista es otro», en referencia al Niño Jesús y su nacimiento, tal y como muestran las imágenes del vídeo.

«Ante el desasosiego, el miedo y las dificultades del momento, siempre hay un lugar para la esperanza. Porque el mal no tiene la última palabra», es el mensaje final que lanza esta asociación de la sociedad civil, cuyo objetivo es proteger los fundamentos de «la Vida, la Verdad, la Dignidad de la Persona y la Familia, la Libertad -singularmente la Libertad Religiosa-, la Nación y la Corona».

Herodes

Herodes I, ‘el Grande’, reinó la Judea con la aprobación de Roma y se convirtió en uno de los tiranos más grandes de la historia. Su vida privada fue todo un ejemplo de perversión, lujuria y crueldad, contando con más de nueve mujeres conocidas. A pesar de que la poligamia podría no ser mal vista entre su pueblo porque ya había ejemplos escritos en las Sagradas Escrituras, con Herodes tomó un carácter perverso y escandaloso.

Desde que se hizo con el poder, gracias al auspicio de Roma, Herodes se caracterizó por ser implacable contra sus enemigos. Sin ir más lejos, en su lecho de muerte, el rey mandó a su hermana Salomé una orden en la que pedía que, una vez muerto, matara a los 300 nobles más importantes de la ciudad. Jamás se cumplió esta orden, pero deja clara evidencia cómo era la figura de Herodes ‘el Grande’.

Los complots en palacio estaban a la orden del día, se intentó asesinar al rey en varias ocasiones, pero nadie pudo con él. Tuvo que ser una enfermedad, de la que todavía no se sabe realmente sus causas, la que se llevó a Herodes ‘el Grande’ en el año 4 a.C.

Antes de esto, los escándalos sobre el Herodes eran continuos, sumados al triste pasaje del que fue protagonista en el Día de los Inocentes cuando mandó matar a todo niño menor de 2 años que naciera en Belén con el fin de evitar el nacimiento de Jesús.