Armengol se escuda en su letrado mayor para no disculparse ante las víctimas por acoger a un terrorista

La presidenta del Congreso de los Diputados, la socialista Francina Armengol, se escuda en la posición del servicio jurídico de la Cámara que dirige el letrado mayor ex alto cargo del Gobierno, Fernando Galindo, para no pedir disculpas a las víctimas tras acoger al terrorista a Mohamed Houli Chemlal en la comisión de investigación sobre los atentados del 17A en Barcelona y Cambrils.

La secretaría general del Congreso que ostenta Galindo, responsable del equipo letrado, ha elevado a la Mesa de la Cámara baja ha despachado sendas quejas del Grupo Popular y del diputado de UPN Alberto Catalán sin hacer la más mínima advertencia a la presidenta del Parlamento.

En concreto, según la propuesta a la Mesa -no vinculante- realizada por la secretaría de Galindo, «no procedería un pronunciamiento en relación al mismo, en consideración de la autonomía de la que gozan las Comisiones de Investigación para la adopción de sus acuerdos, el desarrollo de sus trabajos y requerir, por conducto de la Presidencia, la presencia de cualquier persona para ser oída, en el marco de lo dispuesto en el artículo 52 del Reglamento», según el texto al que ha tenido acceso OKDIARIO.

La Mesa de la Cámara -controlada por PSOE y Sumar- que se reúne este martes, suscribirá esta propuesta avalada por Galindo, que formó parte del Gobierno de Pedro Sánchez antes de que Armengol lo pusiera al frente de la secretaría general del Congreso.

El pasado jueves, el Grupo Popular, con Miguel Tellado al frente, registró una queja dirigida a la presidenta Armengol donde exigió una disculpa pública del Congreso a las víctimas de los atentados yihadistas de Barcelona y Cambrils por los que fue condenado Mohamed Houli Chemlal, que todavía se encuentra encarcelado en la prisión de Córdoba.

En su escrito, los populares lamentaron el sufrimiento de las familias de las víctimas de terrorismo, que «no merecen semejante humillación» por parte del Estado. El PP recordó en su escrito que en estos «actos terroristas» se asesinó a 16 personas y se hirieron a otras 140. Además, denunció que para poder llevarse a cabo la declaración presencial Houli Chemlal en dicha comisión de investigación a instancia de Junts, «el terrorista condenado ha debido acudir rodeado de miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, habiéndose desplegado para tal fin un vasto dispositivo policial».

Además, el Grupo Popular incidió en que «ya existen resoluciones judiciales firmes» que esclarecen los hechos acontecidos en el atentado terrorista de Barcelona y Cambrils, en el que participó Houli Chemlal. Por ende, desde el PP subrayaron que no hay nada que «justifique la existencia y continuidad de esta Comisión», donde acudió el pasado jueves este terrorista de manera presencial y cargó contra el CNI.

Una «ofensa vergonzosa»

Una comparecencia que, a juicio del PP, «ahondó todavía más en el dolor de quienes, contrariamente, deberían ser objeto de la más absoluta protección y cuidado por las instituciones públicas». Junto a ello, los populares indicaron que «la mayoría de los grupos parlamentarios» acordaron que la declaración de Houli Chemlal se diera a través de soporte digital, no de forma presencial. Con ello se pretendía evitar el sufrimiento de las familias de las víctimas y también el «dispendio» y una «ofensa vergonzosa a nuestro Estado de Derecho».

Sin embargo, con el visto bueno de Armengol, la comisión de investigación que preside Txema Guijarro, de Sumar, acabó acogiendo a Holui Chemlal presencialmente, algo de lo que el PP se enteró el mismo jueves poco antes de la comparecencia, que se efectuó en medio de un fuerte despliegue policial. Guijerro alegó en el transcurso de la Comisión el pasado jueves que Holui Chemlal tenía permiso del juez de Vigilancia Penitencia para asistir.

El condenado por los ataques terroristas acusó al CNI de tener «conocimiento de las intenciones que tenía el imán y permitieron que viniera y nos comiera la cabeza». «Lo digo ahora y no lo digo antes por temor a represalias o que me pudiera perjudicar, pero ya estoy condenado y no tengo nada que perder», añadió Houli Chemlal, de 25 años y único superviviente de la explosión en la casa de Alcanar. Ante las preguntas de los grupos -excepto del PP, que abandonó la sala en señal de protesta- sobre las pruebas que tenía para sostener esta acusación, contestó: «No las tengo que buscar yo».