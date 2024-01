El día en el que se ha llevado la Ley de Amnistía a votación en el Congreso de los Diputados, Alberto Núñez Feijóo, presidente del PP y líder de la oposición, ha visto cómo el final de su discurso ha sido silenciado por parte de la presidenta del Congreso, Francina Armengol.

Durante el Pleno, que ha concluido con Junts tumbando la Ley de Amnistía, Feijóo, al igual que el resto de intervinientes, disponía de siete minutos para pronunciar su discurso.

Después de que otros líderes políticos también se excedieran en este tiempo, la presidenta del Congreso ha emitido reiterados avisos a Feijóo para que pusiera punto y final a su intervención sin extenderse ni un solo segundo. «Rescataremos democráticamente a nuestro país de la miseria moral a la que no están condenando», se encontraba diciendo el líder del PP cuando Armengol ha comenzado a interrumpirle.

«Señora presidente, como sé que su grupo le pide que me quite la palabra, solo un segundo», ha reaccionado Feijóo. Entonces Armengol ha insistido: «No me parecen adecuadas sus palabras, tiene que ir terminando».

Armengol silencia el final del discurso de Feijóo

Feijóo ha optado entonces por pronunciar sus últimas líneas. No obstante, antes de llegar al fin, Armengol decidía cortar su micrófono impidiendo así que el líder de la oposición pudiera finalizar su discurso.

«Nosotros vamos a seguir defendiendo a los españoles, también a sus votantes. Igualdad, solidaridad, libertad y justicia. Esas banderas que ustedes agitaban ya no les pertenecen, son del pueblo español y nosotros la vamos a…», estaba diciendo Feijóo cuando Armengol ha decidido silenciarle sin permitir siquiera que terminara la frase que estaba pronunciando.

Tras la celebración del Pleno y este incidente en su intervención, Feijóo ha aprovechado su perfil oficial en redes sociales para insistir en su postura: «Recurriremos la Ley de Amnistía ante la Justicia cuando se apruebe, pediremos protección a la Unión Europea, daremos voz en el Senado a cuantas han pretendido callar. Rescataremos democráticamente a nuestro país de la miseria moral a la que Pedro Sánchez nos está condenando».