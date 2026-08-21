Aparecen carteles de Nayib Bukele «presidente universal» en la ciudad de Oviedo

La ciudad de Oviedo amaneció con la imagen de Nayib Bukele en vallas publicitarias de varias carreteras cercanas a Oviedo. Han sido los carteles avistados en diferentes carreteras los que han encendido la polémica política en redes sociales entre representantes de Vox y PSOE. Todos los carteles contenían la frase «Nayib Bukele, ¡presidente universal!» y una imagen del propio presidente haciendo el saludo militar con una banda de El Salvador.

La viralidad de estas imágenes en redes sociales ha provocado que la portavoz de Vox en el ayuntamiento de Oviedo, Sonsoles Peralta, se pronunciase. «Ven una foto de Bukele y detectan inmediatamente ‘autoritarismo’. Durante años, El Salvador estuvo sometido al terror de las maras y aquello debía de pareceros una democracia estupenda. A algunos os molesta más quien acaba con el miedo que quienes lo provocan» declaró Peralta en la red social X (Twitter).

La publicación de la portavoz de Vox citó al concejal socialista del Ayuntamiento de Oviedo, que se pronunció sobre los carteles. «A primera vista, parece surrealista. Pero no: refleja perfectamente a qué nos enfrentamos. El culto al líder y la fascinación por el autoritarismo. De aquí a las elecciones del 27 vamos a ver cosas que no creeríamos posibles», afirmó el concejal del PSOE.

Ante las opiniones contrarias a su publicación, decidió defenderse añadiendo que «Asturias mantiene una tasa de criminalidad y unos índices de seguridad general considerablemente más favorables y estables que los de El Salvador de Bukele».

El empresario que costeó las vallas de Bukele

Las vallas han sido costeadas por un empresario de publicidad de 71 años llamado Tino Vidal, según ha informado el medio La Nueva España. El empresario asturiano afirmó al medio asturiano que llevó a cabo esta iniciativa incitado por la admiración que profesa al presidente de El Salvador. Se confesó también como «fan total» del Bukele y aseguró que se sabía «de memoria» todos los discursos.

Vidal afirmó que hizo llegar las fotos de la instalación de los carteles al presidente y añadió que «Es el mejor presidente del mundo, metió a los pandilleros en la cárcel, limpió las ciudades, hizo hospitales y campos de fútbol. Desde 2019 ha hecho tanto que otros políticos deberían tomar nota. Él sí que sabe gobernar un país. Hace un montón de cosas y sin subir los impuestos, mientras aquí apenas se hace nada».