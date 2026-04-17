Bukele aplicará la cadena perpetua a menores desde los 12 años condenados por homicidio, terrorismo o violación

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ha aprobado una reforma de ley que permite aplicar la cadena perpetua a menores desde los 12 años condenados por homicidio, terrorismo o violación.

Las medidas, que fueron publicadas este martes y están programadas para entrar en vigor el próximo 25 de abril, se sustentan en una enmienda constitucional que el Congreso salvadoreño, de mayoría afín al gobierno de Bukele, aprobó en el mes de marzo.

Las reformas eliminan los procedimientos legales especiales de los que hasta ahora disponían los infractores de entre 12 y 18 años. No obstante, los textos aprobados incluyen disposiciones que contemplan revisiones periódicas de las condenas, así como la posibilidad de libertad supervisada.

La aprobación de la enmienda constitucional se produjo pocos días después de que un panel jurídico internacional publicara un informe en el que señalaba «motivos razonables» para sugerir que El Salvador pudo haber cometido crímenes de lesa humanidad durante el prolongado estado de emergencia que el país lleva vigente varios años.

Dicho estado de emergencia, que suspende varias garantías constitucionales, ha derivado en la detención de más de 90.000 personas bajo la presidencia de Bukele. Organizaciones humanitarias estiman que al menos 500 de esos detenidos han fallecido mientras se encontraban bajo custodia estatal.

El pasado mes de marzo, El Salvador aprobó una reforma constitucional que permite la aplicación de la cadena perpetua para delitos graves. La medida, avalada por una amplia mayoría en la Asamblea Legislativa (con 59 votos a favor y solo uno en contra), ha marcado un cambio histórico en el sistema penal del país, donde hasta ahora este tipo de condena estaba expresamente prohibido.

«En estos momentos, nuestro gabinete de seguridad está presentando ante la Asamblea Legislativa una reforma constitucional para avalar la cadena perpetua (hasta ahora prohibida por la Constitución) para asesinos, violadores y terroristas. Veremos quiénes apoyan esta reforma y quiénes se atreverán a defender que la Constitución continúe prohibiendo que asesinos y violadores permanezcan en prisión», señaló Bukele a través de sus redes sociales.

La reforma se centró en la modificación del artículo 27 de la Constitución salvadoreña, que impedía establecer penas de carácter perpetuo. Con el cambio aprobado, los jueces pueden ahora imponer prisión de por vida a personas condenadas por delitos considerados especialmente graves, como homicidio, violación o terrorismo.

La ONU critica las reformas

La Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas se pronunció contra las reformas, al considerarlas contrarias a los derechos de los niños y violatorias de los estándares internacionales de protección de la infancia.

Bukele rechazó las críticas y defendió públicamente las nuevas medidas, argumentando que la legislación anterior generaba impunidad entre los menores que cometían delitos graves, en un país que durante décadas sufrió una de las tasas de homicidio más elevadas del mundo a causa de las bandas criminales.