Con capacidad para 50.000 espectadores, éste país va a construir el estadio más avanzado y moderno de toda América Latina

La construcción del nuevo Estadio Nacional de El Salvador ya está en marcha. Ubicado en Antiguo Cuscatlán, se ha concebido como un complejo de vanguardia que elevará los estándares de las instalaciones deportivas. Con capacidad para albergar a 50.000 espectadores, el recinto se convertirá en uno de los estadios más modernos, funcionales y sostenibles de América Latina. El principal valor de esta obra no radica únicamente en su diseño arquitectónico, sino también en la incorporación de tecnología inteligente.

El estadio contará con sistemas digitales de gestión que permitirán optimizar el uso de recursos como la energía y el agua, consolidándose como un referente de infraestructura deportiva sostenible en América Latina. El recinto se construye sobre los terrenos que anteriormente pertenecían a la Escuela Militar, en un área superior a los 170.000 metros cuadrados. La iniciativa es resultado de una alianza estratégica entre el Gobierno de El Salvador y la República Popular China, con el propósito de integrar soluciones de ingeniería y tecnología de vanguardia.

El estadio más moderno de América Latina

Lejos de las construcciones que caracterizaron a los estadios del siglo pasado, este recinto adopta un concepto basado en la integración con su entorno. Su arquitectura destaca por las líneas curvas y una cubierta de rejilla modular que permite el paso de la luz natural, generando un atractivo juego de luces y sombras que aporta una sensación de amplitud y ligereza, a pesar de sus imponentes dimensiones.

El proyecto abarcará una superficie aproximada de 170.000 metros cuadrados, contará con capacidad para 50.000 espectadores en butacas individuales y dispondrá de un aparcamiento con espacio para más de 2.000 vehículos. De acuerdo con el cronograma establecido, la inauguración del nuevo Estadio Nacional está prevista para el año 2027.

La estructura alcanzará una altura aproximada de 43,1 metros y estará cubierta por un techo de 232,4 metros de diámetro, soportado por grandes vigas curvas y un sofisticado entramado de acero. La construcción incorporará además una membrana de PTFE, un material de alto rendimiento ampliamente utilizado en cubiertas de estadios y edificios de última generación. A esto se sumarán una fachada metálica ornamental y paneles de aluminio con doble curvatura.

Sin embargo, uno de los mayores retos de la obra se encuentra bajo la superficie. El estadio se está construyendo sobre un terreno de origen volcánico, compuesto por ceniza, roca fragmentada y estratos con diferentes niveles de resistencia. Para garantizar la estabilidad de la estructura, los ingenieros ejecutan la instalación de alrededor de 1,519 pilotes, con diámetros que oscilan entre 600 y 800 milímetros.

«El nuevo estadio de El Salvador tendrá capacidad para 50 mil espectadores en butacas; además de 250 espacios para personas en sillas de ruedas, lugares VIP y espacios para prensa. Estamos poniendo la primera piedra del que será el estadio más moderno de toda América Latina y el más grande de toda Centroamérica. Es un estadio que tendrá capacidad para 50.000 espectadores, aparte de 250 espacios para personas en sillas de ruedas, lugares VIP, espacios para prensa, lo que hace un total de más de 52.000 espacios», indicó Bukele durante la conferencia de prensa.

“El nuevo Estadio de El Salvador tendrá capacidad para 50 mil espectadores. El Estadio Cuscatlán tiene capacidad para 40 mil pero sentados pegaditos y sin gradas para caminar, aquí tendremos espacio para 50 mil espectadores en butacas aparte de 250 espacios para personas en… pic.twitter.com/5KTyC68IdU — Casa Presidencial 🇸🇻 (@PresidenciaSV) December 1, 2023

Los estadios más grandes del mundo

El estadio de fútbol con mayor capacidad es el Estadio Rungrado Primero de Mayo, ubicado en Pionyang, Corea del Norte. Inaugurado en 1989, puede albergar hasta 114,000 espectadores y es la sede habitual de la selección nacional.

En el segundo lugar se encuentra el Melbourne Cricket Ground, en Melbourne, Australia, con una capacidad cercana a los 100,000 asistentes. Este histórico recinto ha sido escenario de eventos de talla mundial, como los Juegos Olímpicos de 1956 y los Juegos de la Mancomunidad de 2006.

África está representada por el Soccer City, en Johannesburgo, Sudáfrica, con capacidad para casi 95,000 personas. Este estadio pasó a la historia por albergar la final de la Copa Mundial de la FIFA 2010, en la que España conquistó su primer título mundial.

En el continente americano destaca el Rose Bowl Stadium, situado en Pasadena, Estados Unidos, con un aforo cercano a los 93,000 espectadores. Europa cuenta con el Estadio de Wembley, en Londres, Inglaterra, que puede recibir a 90,000 aficionados.

Otro de los estadios más imponentes es el Estadio Icónico de Lusail, en Catar, con capacidad para 88,966 personas. Este moderno recinto fue la sede de la final de la Copa Mundial de la FIFA 2022 y se convirtió en uno de los símbolos del torneo.

En Asia también destaca el Estadio Nacional Bukit Jalil, en Kuala Lumpur, Malasia, con espacio para 87,411 espectadores, mientras que el Estadio Borg El Arab, en Alejandría, Egipto, puede albergar alrededor de 86,000 personas. Finalmente, el Estadio Santiago Bernabéu, en Madrid, tras su reciente remodelación, el hogar del Real Madrid cuenta con una capacidad aproximada de 85.000 espectadores.