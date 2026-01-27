Vicente Gil analiza con Jaime González y Esther Jaén en La Antorcha la actualidad de este 27 de enero de 2026:

Pensionistas e inmigrantes, los últimos conejos en la chistera de Sánchez para tapar el accidente ferroviario de Adamuz

Sánchez aprueba de urgencia 20 M € para las víctimas. Dice que pagará 219.000 por cada una. Dió 72.000 en la dana.

Regularización de inmigrantes: Sánchez da por muerta a Yolanda Díaz y se abraza a Irene Montero

Pensiones: Vuelve el Día de la Marmota. Sánchez cerca al PP como el año pasado en el Congreso.