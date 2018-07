Los discapacitados denuncian el olvido al que les condena Kichi en las playas gaditanas

Los discapacitados de Cádiz se quejan de la poca adaptación de las playas para ellos. En concreto, en la playa de el Drago, las personas con discapacidad física no pueden hacer uso de los baños ni cuentan con ayuda para poder acercarse a la orilla.

La denuncia procede de una de las mujeres que acuden frecuentemente a los plenos abiertos del Ayuntamiento de Cádiz, donde los ciudadanos interactúan con el alcalde, Jose María Gónzalez ‘Kichi’, y le exponen sus problemas.

Susana Jiménez, que así se llama la gaditana, publicó en su perfil de Facebook una queja en la que se hablaba de la poca atención que recibían los discapacitados en la playa. Como se puede observar en las fotografías, los perjudicados no pueden siquiera hacer uso de los baños adaptados para sus necesidades.

El mensaje no tardó en difundirse y las quejas comenzaron a aparecer: “De vergüenza. No soy capaz de bajar a mi madre a la orilla porque no hay medios. La gente quería a ‘Kichi’, pues aquí lo tenemos”, se puede leer en los comentarios.

Jiménez, autora del vídeo que acompaña a esta noticia, se ha convertido en la voz de los discapacitados que no cuentan con las facilidades que otros años sí tienen. “A día 17 de julio, seguimos sin el módulo abierto, señor alcalde”, reclama.

Por el momento, se desconoce si el ayuntamiento de Cádiz tiene planeado solucionar el problema. Jiménez está dispuesta, según ha asegurado a OKDIARIO, a llevar el asunto a pleno para preguntarle al alcalde las medidas que está dispuesto a tomar ya que le parece una “vergüenza lo que está sucediendo”.

Por otro lado, una de las ex trabajadoras de la playa ha declarado a OKDIARIO que “antes había socorristas y ahora no” y que el consistorio ha “prescindido de ocho compañeras que trabajaban antes en el lugar”.