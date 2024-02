El candidato del PP de Galicia a la Presidencia de la Xunta, Alfonso Rueda, ha pedido este viernes el voto para defender la «dignidad» de Galicia frente a la alternativa que suponen BNG y Partido Socialista de Galicia, a los que ve «mansos» y «sumisos» ante Pedro Sánchez y las cesiones a Cataluña, en clara referencia a los pactos que ha realizado a cambio de mantenerse en Moncloa. Alfonso Rueda ha advertido de que Sánchez «conectó una manguera y todo va para el mismo sitio, para el independentismo catalán y vasco» que son los que lo «mantienen en el sillón» y todo lo que vaya «para allí no viene para aquí», ha reprochado en un polideportivo de la localidad orensana de San Ciprián de Viñas.

«Nosotros no vamos a ser menos», ha espetado Rueda en este primer mitin de la campaña electoral para el 18 de febrero, en el que estas elecciones «son para decir alto y claro que Galicia tiene dignidad y no va a tolerar lo que quiere hacer el socialismo con la complicidad del BNG».

Durante su intervención, Alfonso Rueda tampoco se ha olvidado de la otra candidatura en esta provincia, la de Democracia Ourensana (DO), el partido del alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, al que el PP ha apoyado para el Gobierno municipal, pero al que ahora advierte de que él no va a aceptar «chantajes».

Quero pedir a confianza dos galegos e das galegas para que Galicia non dependa de ninguén, só de nós mesmos. Potencia, crecemento, orgullo! #GaliciaFunciona pic.twitter.com/urO5BmWgpE — Alfonso Rueda (@AlfonsoRuedaGal) February 2, 2024

«No quiero depender de nadie que nos haga chantajes, que esté pensando sólo en sí mismo y que crea que con sólo un diputado condiciona todo lo demás», ha afirmado, al tiempo que ha criticado a quien sólo tiene «ocurrencias a cada rato» para ver si la gente así le vota, algo que «no es serio» y «tiene corto recorrido», ha considerado en esta localidad, donde se encuentra uno de los principales polígonos industriales de Galicia. Rueda ha querido aprovechar para dirigirse a los empresarios y los autónomos, a los que ha dicho que son los que «mueven la economía», por lo que no constituyen «el problema, sino la solución» y hay que apoyarlos desde la administración.

Primeiro mitin de campaña en San Cibrao das Viñas con máis de 500 persoas e moitísima ilusión, optimismo e apoio da xente ao proxecto do presidente @AlfonsoRuedaGal. Quedan 15 días para explicar ese proxecto e facer unha campaña en positivo. Somos o partido dos galegos, e se… pic.twitter.com/DzCOQpRjz7 — PP de Galicia (@ppdegalicia) February 2, 2024

Rueda ha insistido en que sólo quiere «pactar con los gallegos» para gobernar, por lo que ha venido a pedir el «apoyo fundamental» de Orense para obtener los 38 votos, la mayoría absoluta que necesita, ya que es consciente de que no le «llega con ganar» para poder seguir como presidente de la Xunta.

A juicio de Alfonso Rueda,si queda a un escaño de esta mayoría absoluta, aunque gane, no gobernará y así: «Perderá Galicia». Por eso, ha reclamado una «mayoría suficiente» para seguir como presidente y que Galicia no se parezca «a España y el barullo que tiene».

«Dios nos libre de que lo que estamos viendo en España, ese espectáculo diario, donde aprueban cosas in extremis siempre por lo que piden los de siempre, se traslade a Galicia», ha expresado Rueda, quien cree que el PP es la única alternativa a «un PSdeG absolutamente servil a Sánchez y un BNG que presume de conseguir mucho y no consigue nada».

También ha tenido una referencia a la presencia de Sánchez mañana en Orense, porque «no se atreve a venir a San Cibrao», ya que aquí «no le cabe el Falcon, que pagamos todos».

Al presidente del Gobierno ha dirigido las primeras críticas de su discurso, tras asegurar que en esta campaña no piensa «insultar a nadie», sino explicar su gestión en la Xunta. Y frente a la afirmación de Sánchez el otro día de que si gana el candidato del PSdeG «Galicia no rueda, sino que vuela», ha retrucado que, en realidad, «las dos cosas: Galicia vuela y Rueda».