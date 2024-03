La alcaldesa del PSOE inhabilitada enchufa a un amigo al que dio contratos como asesor del Ayuntamiento

Natalia de Andrés, ex alcaldesa del PSOE de Alcorcón inhabilitada por quebrar la empresa municipal de vivienda, ha enchufado como asesor del Consistorio a un amigo especial al que adjudicó contratos públicos durante su etapa como alcaldesa. Actualmente, De Andrés sigue siendo la líder del PSOE en Alcorcón y su grupo municipal es el que ha nombrado a Casimiro Masaguer como asesor de mantenimiento pese a que no ha presentado la incompatibilidad para desempeñar el cargo. Así, Casimiro compagina su asesoría municipal con su ejercicio como administrador único de ÁBACO, una empresa que lleva décadas haciéndose con contratos públicos millonarios. Uno de ellos fue adjudicado precisamente por la Empresa de Gestión Inmobiliaria de Alcorcón (Emgiasa), la compañía municipal quebrada por la que la ex alcaldesa fue condenada a la inhabilitación.

Los tentáculos de Natalia de Andrés siguen colocando a afines en los ayuntamientos del sur de Madrid. Primero fue su hijo y ahora es su íntimo amigo Casimiro Masaguer que ha sido colocado como asesor del PSOE en el Ayuntamiento de Alcorcón tras pasar también como asesor de los socialistas en los consistorios de Alcalá de Henares y Leganés. Gracias a estos puestos de trabajo –que se nombran a dedo por los políticos de turno como cargos de confianza– Casimiro lleva años embolsándose más de 50.000 euros anuales. En concreto, Masaguer está cobrando como personal eventual del Ayuntamiento de Alcorcón 52.872 euros. Su nombramiento dura hasta que finalice la legislatura en 2027.

El PSOE le adjudica contratos

Paralelamente a este salario, el íntimo amigo de Natalia de Andrés lleva años haciendo fortuna gracias a las administraciones municipales lideradas por el PSOE. Tan sólo el gobierno socialista del Ayuntamiento de Alcorcón le adjudicó entre 2005 y 2011 obras por un valor total de 3,443 millones de euros. Emgiasa adjudicó en 2005 un concurso público a su empresa ÁBACO para la edificación de VPP (Vivienda de Promoción Pública) en el Ensanche Sur del municipio por un valor de 2 millones de euros. Natalia de Andrés formaba parte del Consejo de Administración de Emgiasa.

Además de este concurso, en años posteriores, Masaguer firmó contratos como administrador de dos empresas: ÁBACO y Área Técnica 2006. Estas adjudicaciones se llevaron a cabo sin concurso público adjudicándose a dedo. Casimiro obtuvo entonces 727. 570 euros a través de ÁBACO y 420. 065 euros por Área Técnica. La suma de ambas cantidades supone un quebranto total de las arcas públicas de 1. 147.635 millones de euros.

Todos estos contratos millonarios le han sido adjudicados manteniendo una estrecha relación con la que fuera alcaldesa de Alcorcón. Además, Casimiro Masaguer tiene vinculación con el PSOE llegando, incluso, a figurar como número 14 en las listas electorales alcorconeras para las elecciones de 2015. Posteriormente, en 2020, fue nombrado asesor de alcaldía del regidor socialista de Alcalá de Henares, Javier Rodríguez Palacios.

Sin pedir la incompatibilidad

Casimiro Masaguer compagina la gestión de sus empresas con las asesorías en los ayuntamientos embolsándose un generoso patrimonio. La Ley de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas señala «la dedicación del personal al servicio de las Administraciones Públicas a un solo puesto de trabajo, sin más excepciones que las que demande el propio servicio público, respetando el ejercicio de las actividades privadas que no puedan impedir o menoscabar el estricto cumplimiento de sus deberes o comprometer su imparcialidad o independencia». De esta forma, el texto legal establece un régimen general de incompatibilidades al que las personas que se encuentren en la mencionada situación deben acogerse.

Pese a lo previsto en la ley, el actual asesor de mantenimiento de Alcorcón no ha pedido la incompatibilidad para seguir al frente de su empresa y asesorar a la Concejalía de de Agenda Urbana, Planificación, Desarrollo y Mantenimiento al mismo tiempo. Casimiro Masaguer no aparece en el informe de solicitudes de compatibilidad que se han tramitado en la presente legislatura en el Alcorcón. OKDIARIO ha accedido a este documento en el que sólo tres asesoras han presentado autorizaciones de compatibilidad para ejercer puestos en el sector público. Ni rastro de Masaguer.

Pasando por alto este incumplimiento, la Corporación Municipal de Alcorcón ha mirado hacia otro lado y Masaguer es un asesor más del Ayuntamiento. Fuentes consultadas aseguran que no aparece por los plenos, ni que tampoco se le ve de forma frecuente por los pasillos del Consistorio. Lo que sí recibe es su sueldo por parte del erario público de 52.872 euros.