El alcalde socialista de Marchamalo tira a la basura la placa de la sede que inauguró Cerdán: «No a corruptos y puteros»

El alcalde socialista de la localidad de Marchamalo (Guadalajara), Rafael Esteban, ha publicado en sus redes sociales una imagen en la que se ve arrojada a la basura la placa que antes colgaba en la sede del PSOE de la localidad, en la que se puede leer que fue inaugurada por Santos Cerdán.

En el mensaje del alcalde de Marchamalo, Rafael Esteban, otro de los socialistas desencantados con lo que está ocurriendo en su partido en el caso Sanrtos Cerdán, escribe, junto a la foto: «Pues ya estaría… No a los corruptos y puteros en el PSOE». Con ello recoge el sentir de muchos cargos y militantes del PSOE que están asqueados por las revelaciones de corrupción en torno al Partido Socialista.

Su mensaje corto, pero muy explícito, añade «contundencia y responsabilidad».

No es el único político castellano-manchego que hoy ha lanzado sus andanadas contra los altos responsables de su partido.

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha advertido este miércoles que «las cosas que más preocupan» al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, «ni siquiera están hoy en los periódicos». Con este aviso, Page, uno de los barones del PSOE que más se opone a la dirección que ha tomado el partido, desliza que la inquietud de Sánchez puede ir más allá de lo conocido actualmente en la trama de corrupción que implica a sus dos ex nº 2, Santos Cerdán y José Luis Ábalos.

Page ha elevado el tono sobre la situación que atraviesa la dirección nacional del PSOE y asegura estar «muy dolido» ante los escándalos que han provocado la dimisión de Cerdán tras verse implicado este en una trama de corrupción. «No hay salida digna», afirma el presidente manchego sobre la situación, además de lamentar que el momento de credibilidad de su formación es «grave», por lo negativo.

«Es enormemente grave, muy poca gente cree a la dirección. Son muchas las veces que se dice que es acoso pero el papel de víctima ya no cuela», ha analizado García-Page, en una entrevista con la Cadena Cope, en la que insiste que «en toda su historia reciente» el PSOE no había vivido un momento como este. Page también ha detallado que «hay ministros que han grabado en pendrive las conversaciones» con Sánchez.

Sobre la solución para el PSOE, Page admite que «no hay salida digna, eso es lo dramático». Preguntado por Pedro Sánchez en calidad de jefe del Ejecutivo, el barón socialista sugiere que su inquietud apunta a causas aún ocultas. «¿Puede convocar elecciones, puede dimitir? Yo creo que las cosas que más le preocupan a él ni siquiera están en los periódicos. No sé si estarán, pero requiere de que esté gobernando», ha sugerido.

«Daría lo que fuera por estar equivocándome, pero cuando todos los amiguetes, algunos socios fundadores de esta etapa del PSOE, los que estaban en la conjura de las primeras primarias tras la famosa cortina rosa… Todos esos, lo que tienen de grave, es que lo grababan todo», ha añadido Page, para añadir a continuación que «queda mucho por saberse por lo que se intuye de los medios de comunicación y por las amenazas de Koldo, de Aldama, que es una bomba de racimo y que lo tiene todo grabado».

Page se compromete a reivindicar «al PSOE sin apellidos, no el de Page, no el de Sánchez, el que tiene una larga historia de servicios al país», cuando «empiecen con campañas» contra una formación muy tocada por los escándalos que le salpican.

Page señala a Sánchez

El presidente de Castilla-La Mancha también reivindica «el papel de la justicia de la UCO» ante los ataques recibidos por parte de «ministros que debieran velar por su buen funcionamiento». «Yo no me he movido del solar de la socialdemocracia. Vamos a seguir manteniendo nuestra posición», ha aseverado Page este miércoles.

Señalando de nuevo a Sánchez, Page analiza la estrategia del Gobierno con respecto a la oposición. «El presidente del Gobierno reconoció que no está en condiciones de ser candidato, y dijo que si convocaba, barrería la extrema derecha. Y eso es que el Gobierno depende de la extrema derecha. De la nacional como coartada para mantener el muro y de la extrema derecha independentista que es Puigdemont y Junts», ha relatado, dejando claro que le hubiera gustado que «mucha más gente» en el partido diera su opinión sobre asuntos como la amnistía o los indultos, «que no caben en la cabeza de la izquierda».