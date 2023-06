Feijóo ironiza con los cara a cara de Sánchez: «¿Va a prometer 6 veces que no pactará con Bildu?»

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha ironizado con la pretensión de Pedro Sánchez de celebrar seis cara a cara televisados con el que será su máximo rival el 23J. El líder del PP se ha preguntado para qué quiere tantos debates con él. «¿Para decir seis veces que no pactará con el independentismo? ¿Para decir seis veces que no podrá dormir con Podemos? ¿Para decir seis veces que los jueces son unos fascistas? ¿Para decir seis veces que no eliminaría el delito de sedición? o ¿Para decir seis veces que la ley de sólo sí es sí no va a rebajar las penas a ningún violador?».

Así se ha expresado este domingo Feijóo durante un mitin de su partido en Santiago de Compostela con la presencia de más de 1.000 militantes y simpatizantes donde también ha estado el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda y el vicesecretario de organización del PP, Miguel Tellado. El presidente de los populares ha señalado que sería muy interesante hacer seis debates pero entre Sánchez y Yolanda Díaz o entre Sánchez e Irene Montero, Otegi o Puigdemont. «El último conmigo y así aclaramos entre todos realmente lo que piensa y nos ponemos a trabajar», ha apuntado Feijóo.

En este sentido, ha continuado bromeando sobre cuál sería el debate más interesante que podría hacer Pedro Sánchez en campaña electoral. «Un cara a cara entre el Pedro Sánchez de hoy y el Pedro Sánchez de 2018. Eso sería insuperable. Eso lo íbamos a ver hasta nosotros», ha ironizado.

Durante su intervención el líder de la formación azul ha afirmado también que «Sánchez ha asumido su derrota» y que sabe que se lo merece. Acto seguido ha dicho que durante estos días estamos viendo «el final de la traca del sanchismo» que se reduce a bulos, insultos y «colonización institucional». «Nos han llamado judíos nazis, nos han llamado indocumentados, al presidente de la Junta de Andalucía le han llamado gamberro y ha colocado a todos sus afines en las listas electorales. Además están queriendo nombrar altos cargos policiales en puestos para dejarlos durante estos años».

42 días para el final del sanchismo

Ahora bien, Alberto Núñez Feijóo ha celebrado que sólo queden «42 días para poner punto final al sanchismo» y para «pasar página al deterioro institucional y a las chapuzas y a las cesiones del independentismo».

En cuanto a la convocatoria de las elecciones generales Feijóo ha dicho que Sánchez quería que los españoles nos olvidásemos del resultado de los comicios municipales y autonómicos del 28M. Ha recordado que el PP en el año 2019 no había ganado en ninguna comunidad autónoma y ahora, en 2023, ha ganado en todas las comunidades autónomas salvo en 2. «El PP va a gobernar en el 68% de la población española», ha señalado.

También ha enumerado otros objetivos ocultos del jefe del Ejecutivo para celebrar los comicios a finales del mes de julio. «Quería tapar el agotamiento de su gobierno y de su proyecto y quería bloquear una celebración de primarias en su partido», ha manifestado.

«También porque quiere que vote poca gente. En el periodo más caluroso del año y en el mayor éxodo vacacional del año le dice a los españoles que voten», ha dicho.

Durante su discurso, Alberto Núñez Feijóo también ha criticado que Sánchez, después de decir urbi et orbi que la presidencia del Consejo Europeo era determinante para los intereses de España, «le ha pegado un portazo a todos los primeros ministros de la Unión Europea». «Ya no tiene ilusión», ha apuntado.

Sobre el agotamiento del proyecto de Sánchez recordó que el PSOE tuvo Comité Federal y que allí hubo «purgas en las listas», también candidatos que dimitieron en bloque y varones regionales que no asistieron. «El PSOE felicitó a todos los que perdieron el 28 de mayo y los blindó en sus listas electorales y a los pocos que se mantienen en ayuntamientos y comunidades los despreció».

En este sentido, el presidente del PP advirtió a los socialista que si el Partido Popular gana las elecciones generales tendrán una oportunidad histórica par reconstruir «aquel PSOE que existía antes de Pedro Sánchez».