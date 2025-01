Acusan al párroco de Torrecaballeros, en Segovia, de negar la comunión a varios gais

El alcalde de Torrecaballeros (Segovia), el socialista Rubén García de Andrés, ha denunciado en redes sociales este domingo al párroco de la Iglesia de San Bartolomé en Basardilla por negarle la comunión. En este sentido, Rubén García de Andrés ha acusado de «homofobia» al Obispado de Segovia después de que, según ha asegurado, el párroco no le quisiera dar la comunión por su «condición sexual» y «vivir en pareja». El alcalde socialista ha explicado que el párroco le comunicó que se le «prohíbe recibir la sagrada comunión» después de haberle preguntado si podía recibir el sacramento de la Eucaristía. El Obispado de Segovia ha rechazado hacer declaraciones por el momento. El PSOE de Segovia ha emitido un comunicado en el que ha pedido al nuevo obispo, Jesús Vidal Chamorro, que tomará posesión en los próximos días, que «termine con la discriminación por orientación sexual en el seno de la iglesia segoviana».

El alcalde ha recordado que hace dos años se le retiró del servicio que prestaba a la Diócesis como celebrador de la palabra de Dios por «motivos políticos», una «explicación oficial» que, posteriormente, le reconocieron que incluía otros «motivos», los «mismos que ahora».

«Entonces no lo hice público. Grave error por mi parte», ha señalado al respecto el alcalde de Torrecaballeros, quien ha aseverado que ahora ha decidido «no callar» para denunciar la «homofobia de parte de la Iglesia de Segovia» después de que el párroco le haya negado la comunión.

😡Dicen que las coincidencias no existen… O sí… Justo en el día en el que la diócesis dice adiós al que ha sido «nuestro» Obispo, el párroco de Torrecaballeros me comunica que se me prohíbe recibir la Sagrada Comunión.

¿Por qué?: por mi condición sexual y vivir con mi…

— RubénGarcíadeAndrés🌹🌹🌾🌈🇪🇦🌈 (@rgarciadeandres) January 11, 2025