El acto del PP desborda todas las previsiones: esperaban 10.000 asistentes y han llegado a más de 60.000

El PP de Alberto Núñez Feijóo se muestra más que satisfecho con su capacidad de convocatoria en la calle. El acto que la formación ha organizado este domingo contra la amnistía de Pedro Sánchez ha abarrotado el centro de Madrid, superando ámpliamente todas las previsiones. De los 10.000 asistentes que se esperaban al principio, finalmente se han superado los 60.000. Las calles adyacentes a la plaza Felipe II han colapsado por la afluencia de personas para la manifestación, que ha obligado incluso a cortar calles que no estaban previstas.

Éxito rotundo de convocatoria. Así lo consideran internamente en el PP tras analizar el desarrollo del que ha sido «el acto convocado por un solo partido político más multitudinario de los últimos años», según fuentes de Génova.

La manifestación, que inicialmente se iba a realizar en la plaza de España, cambió de escenario a esta plaza de Felipe II con un aforo sensiblemente inferior: unas 10.000 personas. Esa era, aproximadamente, la previsión del PP. Pero la realidad lo ha superado con creces, multiplicando esa cifra por seis.

De hecho, parte del público no ha podido siquiera escuchar los discursos de los participantes en el acto, ya que la multitud ha impedido acercarse hasta la plaza, donde sí había altavoces para seguir las intervenciones. Donde no llegaba el sonido, sí se ponía color a la protesta con gritos de «¡Sánchez fuera!», «¡Amnistía no!» y «¡Puigdemont a prisión!».

Un hervidero

El acto, organizado por el PP, ha traspasado las líneas de la formación que dirige Alberto Núñez Feijóo y se ha convertido en una protesta transversal en la que se han podido ver también banderas de Vox. Más de un centenar de autobuses han trasladado hasta Madrid a miles de personas provenientes de otras partes de España para recordarle a Sánchez que «España no se vende».

A falta de media hora para el inicio del acto, previsto a las doce de la mañana, la Plaza de Felipe II, talismán electoral para la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, ya era un hervidero de banderas, pancartas y consignas contra el Gobierno de Sánchez y esa ley de amnistía en ciernes. «Feijóo o amnistía», había resumido el sábado la secretaria general del Partido Popular, Cuca Gamarra.

«Sánchez se arrodilla, no a la amnistía», se ha podido leer en una pancarta situada en plena plaza. Un escenario en el que las previsiones apuntaban a la presencia de entre 10.000 y 12.000 personas, pero que se ha desbordado por completo. Toda la zona circundante estaba abarrotada de personas y banderas de España. Los datos de la Policía Nacional apuntan a unos 60.000 asistentes, muchos de ellos provenientes de otras partes de España para la ocasión.