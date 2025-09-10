Abascal culpa a Sánchez de «condenar» al «miedo» a las mujeres por las violaciones a manos de ilegales

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha culpado a Pedro Sánchez de «condenar» a la «inseguridad» y al «miedo» a las mujeres. Durante la primera sesión de control al Gobierno del curso político, el líder del partido conservador ha enumerado uno por uno los casos de violaciones y agresiones sexuales a manos de ilegales que se han vivido en los últimos meses. Abascal incluso ha señalado uno de los episodios más recientes como el del madrileño barrio de la Hortaleza adelantado por OKDIARIO.

Al menos diez son los casos de ataques protagonizados por inmigrantes ilegales contra mujeres los que se han registrado en el último verano. Según el dirigente de Vox, todos ellos consecuencia del grave problema de «inseguridad» al que Sánchez ha sometido a los españoles.

«Las noticias de los últimos días no les importan nada», ha asegurado señalando a la bancada que ocupan los miembros del Ejecutivo. Abascal, que ha enumerado uno a uno los episodios conocidos en los últimos meses, se ha detenido precisamente en el que tuvo lugar en el barrio de la Hortaleza, en Madrid. El suceso, del cual se hizo eco este medio, tuvo lugar el pasado 31 de agosto. En él, un joven marroquí de 17 años, interno en el centro de menas de ese barrio, violó a una niña de 14 años.

«¿Cuánto dinero de los españoles se funde usted en promover y mantener la inmigración ilegal?», ha espetado Abascal a preguntas al presidente Sánchez. «¿Y en subvencionar a ONG’s que colaboran con las mafias que se dedican al tráfico de personas? ¿En transportarlos, repartirlos y alojarlos en hoteles por toda la Península mientras muchos españoles no tienen acceso a la vivienda?», ha destacado.

En este sentido, el líder de Vox ha reprochado también a Sánchez cuánto cuesta cada uno de ellos en lo que respecta a su manutención y atención sanitario. Según ha expresado, «es tanto dinero que ya sabemos que nos cuesta más a los españoles mantener a un inmigrante ilegal o a un mena que pagar a un anciano español en una residencia».

«Pero, ¿cómo es posible? ¿Qué tipo de negocio han montado ustedes con sus amigos de los barcos esclavistas para que cueste tan cara esta invasión», ha reprochado Abascal.

El líder de Vox, que no ha cesado en sus reproches al jefe del Ejecutivo por su «negligencia» en cuando a las políticas migratorias para frenar la entrada masiva de ilegales a por Canarias, Ceuta, Melilla y Baleares, ha finalizado con un duro reproche. «Antes de que usted me responda con mentiras de burdel le voy a recordar lo que piensan los españoles de usted: que es un corrupto; un traidor y un indecente», ha zanjado.