Las reacciones al anuncio de Pedro Sánchez de imponer, de nuevo, la obligatoriedad del uso de las mascarillas no se han hecho esperar. A izquierda y derecha del Ejecutivo socialista se han sucedido las críticas a una de las medidas más impopulares de cuantas ha aplicado hasta ahora, ya que no existía acuerdo entre los expertos sobre su eficacia real para contener los contagios.

El líder de VOX, Santiago Abascal, ha calificado la decisión del Gobierno de «disparate» y ha asegurado que su partido acudirá a los tribunales. «Este aprendiz de tirano ya sobrepasa todos los límites. No hay criterio sanitario, ni mucho menos legal, que apoye este disparate de las mascarillas. Responderemos en los tribunales…» ha asegurado en un tuit.

Abascal, además, ha anunciado que no cumplirá la medida. «Mientras tanto, si yo voy por la calle y con distancia suficiente… No me la voy a poner» ha sentenciado.

En la misma línea se ha pronunciado su partido, VOX, que cree que el Gobierno quiere «someter a los españoles a un miedo irracional». En concreto, la formación verde ha afirmado a través de las redes sociales que «no se puede explicar racionalmente que los ciudadanos tengan que ir obligatoriamente con mascarillas cuando dan un paseo al aire libre. Solo hay una razón: el Gobierno quiere someter a los españoles a un miedo irracional y a una multa recaudatoria».

Pese a las críticas, el Gobierno de Pedro Sánchez impondrá el uso obligatorio de la mascarilla en exteriores, una medida que los expertos denostaron durante meses hasta su eliminación el pasado verano. Así, el Ejecutivo tira por la vía rápida, ya que es la imposición es una medida de fácil aplicación vía decreto y a priori sin coste para la economía. Pero su eficacia para contener los contagios ha sido ampliamente cuestionada.

La medida entrará en vigor tras la publicación en el BOE del decreto que prepara el Gobierno de Sánchez para este jueves. Después, la mascarilla será obligatoria incluso en campo abierto y en solitario.